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Sivas'ta Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 19:21
Sivas'ta Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Sivas'ta Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen otomobil kazasında, devrilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay, F.Ş. yönetimindeki 58 AGA 123 plakalı otomobilin Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda devrilmesi sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine hızlıca olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.Ş. ile birlikte araçta bulunan H.Y. ve S.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, kazanın nedeni henüz belirlenmedi.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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