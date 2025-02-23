Siyasi Parti Genel Başkanlarından Erdoğan'a Kutlama Çağrısı

Önder Aksakal, Mustafa Destici ve Zekeriya Yapıcıoğlu, Erdoğan'ı yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:06
Siyasi Parti Genel Başkanlarından Erdoğan'a Kutlama Çağrısı

Erdoğan'a Siyasi Destek Telefonları

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi''nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla arayarak kutlama yaptılar.

Başkanlarla Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini telefonla arayan genel başkanlarla ayrı ayrı görüştü. Bu görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmenin verdiği önem ve siyasi birlik vurgusu yapıldı.

Kutlama Mesajları

Genel başkanlar, Erdoğan'ı tebrik ederken, Türk siyasi hayatındaki önemli adımları için teşekkür edip, başarılar diledi. Bu kutlamalar, siyasi camiaya olan destekle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güvenin de bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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