Slovenya Cumhurbaşkanı: ABD, Uluslararası Ceza Hukukunu Zayıflıyor

Slovenya Cumhurbaşkanı uyardı: ABD'nin Yaptırımları Uluslararası Ceza Hukukunu Zayıflatıyor

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik açıkladığı yaptırım kararının, uluslararası ceza hukukunun temellerine ciddi zararlar verdiğini ifade etti.

Pirc Musar, yaptığı açıklamada, bu yaptırım kararını endişeyle karşıladığını belirtti. "ABD, uluslararası ceza hukukunun temellerini zayıflatıyor. Yaptırımların kapsamı ve gerekçeleri, tarihi inkar etmek ve hukuku göz ardı etmekten başka bir şey değildir," dedi.

Dünyaya Tehlikeli Mesajlar

Pirc Musar, Trump'ın bu tutumunun dünyaya tehlikeli mesajlar gönderdiğine dikkat çekerek, verilmesi gereken mesajın insanlığa karşı suçların işlenmemesi yönünde olması gerektiğini vurguladı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı resmi açıklamada, UCM yetkililerine yönelik yaptırımları derin üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Bakanlık, adaletin sağlanması için yargı kurumlarının bağımsız hareket edebilmesi gerektiğini ve adalet çalışanlarının her türlü tehdit ve dış etkenlerden korunması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın Yaptırım Kararnamesi

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Donald Trump, bu karar sonrasında UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini dün imzaladı.