DOLAR
35,96 -0,14%
EURO
37,34 0,16%
ALTIN
3.328,16 -1,02%
BITCOIN
3.527.731,75 -1,39%

Slovenya Cumhurbaşkanı: ABD, Uluslararası Ceza Hukukunu Zayıflıyor

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırımlarının uluslararası ceza hukukunu tehdit ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:00
Slovenya Cumhurbaşkanı: ABD, Uluslararası Ceza Hukukunu Zayıflıyor

Slovenya Cumhurbaşkanı uyardı: ABD'nin Yaptırımları Uluslararası Ceza Hukukunu Zayıflatıyor

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik açıkladığı yaptırım kararının, uluslararası ceza hukukunun temellerine ciddi zararlar verdiğini ifade etti.

Pirc Musar, yaptığı açıklamada, bu yaptırım kararını endişeyle karşıladığını belirtti. "ABD, uluslararası ceza hukukunun temellerini zayıflatıyor. Yaptırımların kapsamı ve gerekçeleri, tarihi inkar etmek ve hukuku göz ardı etmekten başka bir şey değildir," dedi.

Dünyaya Tehlikeli Mesajlar

Pirc Musar, Trump'ın bu tutumunun dünyaya tehlikeli mesajlar gönderdiğine dikkat çekerek, verilmesi gereken mesajın insanlığa karşı suçların işlenmemesi yönünde olması gerektiğini vurguladı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı resmi açıklamada, UCM yetkililerine yönelik yaptırımları derin üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Bakanlık, adaletin sağlanması için yargı kurumlarının bağımsız hareket edebilmesi gerektiğini ve adalet çalışanlarının her türlü tehdit ve dış etkenlerden korunması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın Yaptırım Kararnamesi

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Donald Trump, bu karar sonrasında UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini dün imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
2
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Görüştü
3
Ortagus: Hizbullah, Lübnan Hükümetinde Yer Almayacak
4
Avusturya'da 2,400 Suriyelinin İltica Başvurusu İptal Ediliyor
5
Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir'de Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
6
Adana'da Tutar Apartmanı Davasında Duruşmaya Devam Edildi
7
İsrail'in Tammun'a Saldırıları Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!