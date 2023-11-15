Soylu, Romanya Büyükelçisi’nden AB’ye tepki: “Haksızlık ve ahde vefasızlık”

Soylu, Romanya Büyükelçisi ile AB Raporu ve Gazze’yi Konuştu

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Romanya ilişkileri, AB raporu ve Gazze’deki saldırılar gündeme geldi.

Türkiye-Romanya İlişkileri

Soylu, görüşmede, Türkiye ile Romanya arasında 145 yıldır süren dostluk ve işbirliğine değindi. İçişleri Bakanlığı döneminde Romanya’daki bakanlıklarla iyi ilişkiler kurduklarını ve ortak projeler yaptıklarını belirtti. Tinca’nın büyükelçilik görevini başarıyla yürüttüğünü ve iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sağladığını söyledi.

Soylu, 6 Şubat 2023’te Hatay’da yaşanan depremler sonrasında Romanya hükümetinin Türkiye’ye arama kurtarma, maddi ve lojistik destek verdiğini hatırlattı ve teşekkür etti. Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doları geçtiğini, Türk şirketlerinin Romanya’da yatırımlarını artırdığını, Romanya’nın da Türkiye’nin AB üyeliği için açık destek verdiğini vurguladı.

AB Raporu

Soylu, AB Komisyonunun son raporunu eleştirdi ve “Son AB Komisyonu raporu hem bizi üzmüştür hem her alanda haksızlıklar içermektedir hem de bir ahde vefasızlık ortaya koymaktadır.” dedi. Türkiye’nin bu yanlı raporu kabul etmediğini ve haklarını savunacağını ifade etti. Soylu, Romanya’nın bu konuda da Türkiye’nin yanında olduğunu ve desteklerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Gazze’deki Saldırılar

Soylu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı ve “Bu bir cinnet hali. Buna sessiz kalmak bir cinnet hali, bunu gerçekleştirmek bir cinnet halidir.” diye konuştu. Gazze’de yaşananların dünyanın yeni düzeni için bir milat olacağını, dünyada grinin ortadan kalkacağını, siyah ve beyaz olacağını söyledi. Soylu, “Dünyanın vicdanı ve insanlığını vicdanı asla masumları öldürmeyi meşruiyet kılıfı içine sokamaz” dedi.

Soylu, Gazze’de çocukların ve gençlerin katledildiğini, bunun da yeni neslin vahşet ve şiddeti normalleştirdiği bir durumu ortaya çıkarabileceğini anlattı. Soylu, “Kimisi travmayla, kimisi de şiddet ve vahşete özenerek büyüyecek. Bu durumdan da kendisini dünyanın efendileri olarak görenler sorumludur.” dedi.

Büyükelçi Tinca ise Soylu’ya teşekkür ederek, onu bir kardeş gibi gördüklerini söyledi. Tinca, Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu, 6 Şubat’taki depremlerde Türkiye’ye yardım ettiklerini, Hatay’da yeni inşaatlar yapıldığını ve maddi yardımda da bulunacaklarını aktardı. Tinca, Romanya’nın Türkiye’yi AB üyeliği için her zaman desteklediğini ve destekleyeceğini, AB’nin de Türkiye’nin önemini anlamasını umduğunu söyledi.