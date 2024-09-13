Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 252'ye Ulaştı

Sudan'daki Kolera Salgını Endişe Veriyor
Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede süregelen kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 252'ye ulaştığını açıkladı.
Vaka Sayısı Hızla Artıyor
Açıklamada, 8 eyalette yayılmaya devam eden koleranın toplam vaka sayısının 7 bin 296'ya çıktığı belirtildi.
İklim Değişikliği ve Kolera Salgını
Haziran ayından bu yana yaşanan yoğun yağışlar ve sel olayları, koleranın hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos’ta kolerayı resmi olarak bir salgın olarak ilan etti.
Sağlık Sistemi Zayıf Kalıyor
Devam eden çatışmalar ve zayıf sağlık sistemi nedeniyle, salgın hastalıkların yayılması, halkın hayatını iyice zorlaştırıyor.