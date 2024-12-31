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Sudan ve Suriye Dışişleri Bakanları İlk Telefon Görüşmesini Gerçekleştirdi

Sudan ve Suriye Dışişleri Bakanları, iki ülke ilişkilerini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:54
Sudan ve Suriye Dışişleri Bakanları İlk Telefon Görüşmesini Gerçekleştirdi

Sudan ve Suriye Dışişleri Bakanları İlk Temasını Yaptı

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yusuf, Şeybani'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti ve Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahın sağlanması yönündeki dileklerini iletti.

İki Ülke Arasındaki İş Birliği Vurgusu

Suriyeli Bakan Şeybani de, Yusuf'a teşekkür ederek iki ülkenin ortak ilgi alanlarında iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Görüşmede, Sudan ve Suriye arasındaki ikili ilişkilerin her düzeyde geliştirilmesi konusunda mutabık kaldılar.

Bu telefon görüşmesi, Sudan'ın Suriye'deki yeni yönetim ile gerçekleştirdiği ilk temas olarak kaydedildi.

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