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Sudanlı Öğrenciler Ankara'da Mezuniyet ve Karşılama Etkinliğinde Buluştu

Ankara Sudanlı Öğrenciler Derneği, mezuniyet ve yeni öğrencileri karşılama etkinliği düzenledi. Sudan kültürü renkli gösterilerle tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:49
Sudanlı Öğrenciler Ankara'da Mezuniyet ve Karşılama Etkinliğinde Buluştu

Sudanlı Öğrenciler Ankara'da Bir Araya Geldi

Ankara Sudanlı Öğrenciler Derneği, mezuniyet ve yeni öğrencileri karşılama etkinliği düzenledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın ile öğrenciler, aileleri ve Ankara’da yaşayan Sudanlılar katıldı.

Sudan Kültürü ile Renkli Anlar

Etkinlikte Sudan’ın yöresel dansları sergilenirken, davetlilere Sudan kültürü detaylı bir şekilde tanıtıldı.

Topçu'dan Kardeşlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Sudan halkı ve devletiyle olan ilişkilerinin kardeşlik hukuku temelinde sürdüğünü vurguladı. Topçu, Sudanlı öğrencilere hitap ederek, onların Sudan ile Türkiye arasında önemli bir bağ oluşturacaklarını belirtti.

Eğitim ve Gelecek Vurgusu

Sudan’ın Ankara Büyükelçisi Eltayeb ise mezun öğrencilere seslenerek, "Eğitiminizi dünyanın en iyi üniversitelerinde tamamladınız. Sizler, savaş sonrası Sudan'ın yeniden inşasında kilit roller üstleneceksiniz" dedi. Yeni öğrencilere de cesaret aşılayan Eltayeb, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Dayanışma ve Destek

Ankara Sudanlı Öğrenciler Derneği Başkanı Muaz Sami, dernek olarak bu tür etkinliklerle Sudanlı öğrencileri bir araya getirilerek dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Yoğun katılımın gerçekleştiğini vurgulayan Sami, etkinliğe Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi kuruluşların temsilcileri ile Türkiye’nin farklı şehirlerinden Sudanlı öğrenci topluluklarının katıldığını ifade etti.

Deneyim Paylaşımı ve Ödüller

Etkinlik süresince mezun öğrenciler, yeni başlayan öğrencilere deneyimlerini aktarırken, mezunlara plaketler takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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