Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı: İstikrar ve DEAŞ'la Mücadele Vurgusu

Ürdün'de düzenlenen toplantıda, Suriye'nin istikrarı ve DEAŞ'la ortak mücadele vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 20:41
Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı: İstikrar ve DEAŞ'la Mücadele Vurgusu

Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı Sonuçları

Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı, bölgenin istikrarı ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye dair önemli kararlar aldı. Toplantının sonuçları, katılımcı ülkelerin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Önemli Mesajlar

Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ve Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci katıldı. Basın toplantısında Safedi, Suriye güvenliğinin sadece Suriye için değil, tüm komşu ülkeler için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Safedi, "Türkiye’ye yönelik her türlü terör tehlikesi bize yönelik de bir tehdittir." diyerek teröre karşı ortak bir duruş sergilemenin önemine dikkat çekti. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, DEAŞ'ın Suriye ve çevresindeki ülkeler için yarattığı tehditlere odaklanıldığını belirtti ve Irak ile Suriye’nin istikrarının ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade etti.

Ortak Operasyon Odası Kurulacak

Toplantıda, DEAŞ’la mücadelede ortak bir operasyon odası kurulması kararı alındı. Bu girişim, Suriye yönetiminin katılımıyla birlikte dikkatle planlanacak.

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Suriye'nin istikrarının Lübnan için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle mücadelenin güvenli işbirliği gerektirdiğinin altını çizdi.

Gelecek Toplantı Türkiye'de

Toplantının önemli bir diğer duyurusu ise, 2. Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı'nın nisan ayında Türkiye'de gerçekleşeceği oldu. Bu gelişme, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi adına büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

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