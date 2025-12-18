Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür

Talas'ta 17 Aralık Şehitlerini Anma Programı'nda anlamlı buluşma

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Aralık Şehitlerini Anma Programı kapsamında Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri ve aileleri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar 3. Bölge Şubesi mensuplarını Talas’ta misafir etti. Gerçekleşen anlamlı buluşma, duygu dolu anlara sahne oldu.

Programa katılanlar

Programa Talas İlçe Kaymakamı İlyas Memiş ve Zincidere 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak da katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinliğe katkı sağlayan Talas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Alaattin Kayabaşı da hazır bulundu.

Başkan Yalçın'ı duygulandıran buluşma

Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Başkan Mustafa Yalçın, yaptığı konuşmada vefa ve minnet duygularını güçlü ifadelerle dile getirdi. Başkan Yalçın, "Ülkemizin acı bir gününün yıl dönümünde her vakit burada olmanız bizi gururlandırıyor. Sizin için ne yapsak az. Talasımıza, Kayserimize hoş geldiniz. Sizlerin vatan, millet ve Kur’an adına verdiğiniz fedakârlığa ne kadar teşekkür etsek karşılayamayız. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Allah hepinize sağlıklı, uzun ömürler versin. Bu acı günümüzde farklı vilayetlerden gelerek yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun. Sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum" dedi.

Kaymakam Memiş'ten Başkan Yalçın'a teşekkür

Talas İlçe Kaymakamı İlyas Memiş de Başkan Yalçın’ın ev sahipliğine dikkat çekerek, "Sağ olsun belediye başkanımız misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların fedakârlıkları sayesinde bu güzel vatanda huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Aziz hatıralarını daima yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Duygulandıran misafirperverlik

Programda söz alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar 3. Bölge Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, misafirperverliği ve hassasiyeti dolayısıyla Başkan Yalçın’a teşekkür etti ve 81 ilin toprağından bir araya getirilen anlamlı bir hediyeyi takdim etti. Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ercan Agan da şehitleri rahmetle anarak Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti ve plaket sundu. Ayrıca dernek üyeleri yöresel ürünlerden oluşan hediyeler takdim etti.

Anlamlı hediye

Başkan Mustafa Yalçın, her iki dernek başkanına Bandırma Vapuru’nun Talas Zincidereli kaptanı İsmail Hakkı Durusunun yer aldığı özel bir plaket ile Kıbrıs Barış Harekatı’na Kayseri’den gidenlerin yer aldığı Kayseri-Girne Hattı kitabını hediye ederek buluşmayı tarihe not düşürdü.

Çanakkale Müzesi'ni gezdiler

Kayseri’ye gelen gaziler ve şehit yakınları, Talas Belediyesinin düzenlemesiyle Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'ni gezdi. Müzeden çok etkilendiklerini ifade eden gaziler, yeniden askerlik yapma duygularının kabardığına dikkat çekti.

