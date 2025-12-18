DOLAR
Tarsus Kent Meydanı Projesi Açılışa Hazırlanıyor: Tarihî Mozaikler Ortaya Çıktı

Tarsus Kent Meydanı Projesi tamamlanma aşamasında; gün yüzüne çıkarılan tarihî mozaikler ve sosyal düzenlemelerle kent yeni buluşma noktasına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:27
Tarsus Kent Meydanı Projesi Açılışa Hazırlanıyor

Tarih ve sosyal yaşamı bir araya getiren yeni meydan

Tarsus Belediyesi tarafından Mersin’in Tarsus ilçesinde yürütülen Kent Meydanı Projesi, tamamlanma aşamasına geldi. Proje, kentin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getirecek düzenlemelerle bölgeyi yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarılan tarihî mozaikler, bölgenin binlerce yıllık geçmişine dair önemli ipuçları sundu. Özellikle ortaya çıkarılan gladyatör mozaiği, metinde belirtildiği üzere Tarsus’un bir dönem balıkçı kenti olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekti.

Uzmanlar ve yetkililer, bulunan nadide eserlerin kentin kültürel mirasına önemli katkı sağlayacağını ve Tarsus’un tarihî kimliğini daha görünür kılacağını vurguluyor. Meydanın tamamlanmasıyla bu mirasın kamuoyuna aktarılması ve ziyaretçilere sunulması bekleniyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç proje hakkında değerlendirmede bulundu: "Kent Meydanı Projemizde artık sona yaklaşıyoruz. Bu alan, Tarsus’un hem bugünü hem de tarihi birikimiyle buluştuğu çok özel bir yaşam merkezi olacak. Çalışmalarımız tamamlandığında, hemşehrilerimizin gurur duyacağı bir meydanı kentimize kazandırmış olacağız".

Projenin açılışıyla birlikte, Tarsus’un kültürel belleğini koruyan ve sosyal hayatı canlandıran yeni bir buluşma noktası olarak öne çıkması hedefleniyor.

