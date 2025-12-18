DOLAR
Tavas'ta Ev Yangını: Başkan Tatık Aileye Konteyner Tahsis Etti

Tavas’ta elektrik panosundan çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Cüneyt Fırlayış ve ailesine Başkan Kadir Tatık konteyner ile geçici barınma sağladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:26
Tavas'ta Ev Yangını: Başkan Tatık Aileye Konteyner Tahsis Etti

Tavas'ta ev yangını sonrası Başkan Tatık'tan konteyner desteği

Denizli’nin Tavas ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde meydana gelen yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yalnız bırakılmadı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Tavas Kaymakamı İsmail Demir mağdur aileyi ziyaret ederek destek sözü verdi.

Yangın ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Fırlayış'a ait evde elektrik panosundan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi.

Belediyenin geçici barınma desteği

Yangının ardından Tavas Kaymakamı İsmail Demir ile birlikte aileyi ziyaret eden Başkan Kadir Tatık, mağdur ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımların atıldığını belirtti ve ailenin geçici süreyle barınması amacıyla konteyner desteği sağlandığını açıkladı. Başkan Tatık, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Güzelköy Mahallemizde dün akşam saatlerinde meydana gelen, ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklanan ev yangınında zarar gören vatandaşımız Cüneyt Fırlayış'ı ziyaret ettik. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangından etkilenen ve evi kullanılamaz hale gelen vatandaşımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli aksiyonlar alınmış olup, Tavas Belediyemiz tarafından geçici barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla konteyner desteği sağlanacaktır. Vatandaşımız Cüneyt Fırlayış’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

