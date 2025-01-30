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TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında İki Kategoride Oy Kullandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve iki kategoride oy verdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında İki Kategoride Oy Kullandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Destek Verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Oylamada, fotoğrafçılığın önemine dikkat çekerek iki farklı kategoride oy kullandı.

Oylama Süreci ve Katılım

Kurtulmuş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği bu önemli oylamaya katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Oylama sürecinin, gelişen teknolojiyle birlikte fotoğrafçıların eserlerini sergilemeleri açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı, gazeteciliğin ve sanatın toplum üzerindeki etkisini ve medyanın önemli bir rol oynadığını belirterek, bu gibi organizasyonların sektöre katkı sunduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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