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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile Görüştü

Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya savaşında barışa daha yakın olduklarını ifade ederken, Stefanchuk Türkiye'ye teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Stefanchuk'a Destek Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile video konferans aracılığıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşının mevcut durumu ve barış temin edebilme çabaları ele alındı.

Barışa Yakınlık Vurgusu

Kurtulmuş, savaşın başlangıcından bu yana Türkiye'nin her iki ülkeyle de görüşen tek ülke olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savaşın sona ermesi adına inisiyatifler geliştirdiklerini ifade etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması ve her iki tarafın kabul edebileceği adil bir barış sürecinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, sürecin hızlandırılması için uluslararası toplumun baskı yapmasının önemine dikkat çekti.

Dünya için Kritik Bir Savaş

Ukrayna-Rusya savaşının tüm dünyayı ilgilendiren bir yayılma potansiyeli taşıdığına işaret eden Kurtulmuş, daha fazla acının yaşanmaması için onurlu bir barışın sağlanmasını talep etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, krizin başından itibaren Ukrayna parlamentosuyla güçlü bir ilişki içerisinde olduklarını belirtti.

Ukrayna'nın Yeniden İmar Süreci

Kurtulmuş, barışın sağlanmasının ardından Ukrayna'nın yeniden inşası ve rehabilitasyonunun kritik öneme sahip olduğunu, Türkiye'nin bu süreçte aktif rol almak istediğini de sözlerine ekledi. Ukrayna hükümetinin Kırım Türkleri, Gagavuz Türkleri ve Ahıska Türkleri ile dostça yaklaşımlarını takdirle karşıladığını belirtti.

Stefanchuk'tan Türkiye'ye Teşekkür

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ise, Rus saldırılarının şehirlerde devam ettiğini, yaşanan can kayıplarının büyük bir trajedi oluşturduğunu dile getirerek, Türk halkına ve TBMM'ye, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarlığını iletti. Dostluk bağlarının güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Stefanchuk, Kurtulmuş’u başkent Kiev'e davet etti.

Güvenlik Vurgusu

Stefanchuk, Türkiye’nin desteklerini oldukça değerli bulduklarını ve Ukrayna’nın NATO üyeliğinin hayal edilemeyecek bir senaryo olduğunu belirterek, Ukrayna'nın güvenliğinin bölgesel ve küresel güvenlik için önemli olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile video konferans...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.​​​​​​​

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile video konferans...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.​​​​​​​

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