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TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

Muhalefet partilerinin grup önerileri TBMM Genel Kurulunda kabul edilmedi. Farklı konularda gündem oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:59
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Öneriler Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin gündeme dair sunduğu grup önerileri kabul edilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Mücadele Partisi (DEM Parti), İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Öneriler Üzerine Tartışmalar Yapıldı

Genel Kurulda Saadet Partisi'nin “iktidarın siyasi açıklamaları”, İYİ Parti'nin “ayçiçeği üretimi”, DEM Parti'nin “işçilerin sorunları” ve CHP'nin “fındık üretimi” konularında Meclis araştırması açılması için verdikleri önerilere herhangi bir kabul oyu gelmedi.

Saadet Partisi'nden Hükümete Eleştiri

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, hükümetin uygulamalarını eleştirerek, “Bu iktidar döneminde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar birbiriyle yarışıyor. İşsizlik oranı trajedi haline geldi ve gençlerimiz iş bulma umuduyla her gün mücadele ediyor” dedi.

İYİ Parti'den Üretim Vurgusu

Selcan Hamşıoğlu, gıda güvenliğinin önemine dikkat çekerek, ayçiçeği üretiminin artırılmasının şart olduğunu ifade etti. Hamşıoğlu, “Türkiye, 2023 yılında ayçiçeği ithalatına milyarlar ödedi. Kendine yeterlilik oranımız %79'dan %50'lere geriledi. Çiftçiyi üretime teşvik etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

CHP Fındık Üreticilerinin Yanında

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti. Adıgüzel, “Fındık fiyatlarının en az 160 lira olması gerekiyor. Aksi takdirde fındık coğrafyasının sokaklarını dar ederiz” dedi. Fındık üreticilerine destek olmak için bölgede miting düzenleyeceklerini de açıkladı.

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