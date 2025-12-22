TOGÜ'de Taşlıçiftlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi — Kampüste Ücretsiz Bakım

TOGÜ'de Taşlıçiftlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Üniversite bünyesinde kurulan Taşlıçiftlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı ve kampüs içindeki mensuplara erişimi kolay, ücretsiz bakım imkânı sunuyor.

Ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti

Diş Hekimliği Fakültesi ile koordineli çalışacak merkezde; üniversite öğrencileri ile idari ve akademik personele ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti veriliyor. Merkez, modern donanımı ve uzman kadrosuyla koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmetlerine odaklanıyor.

Kampüs içinde kolay erişim

Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Merkezi Laboratuvar Binası (eski KARMER binası) içinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, kampüs içindeki konumuyla üniversite mensuplarına pratik ulaşım imkânı sağlıyor.

