TOGÜ'de Taşlıçiftlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi — Kampüste Ücretsiz Bakım

TOGÜ bünyesindeki Taşlıçiftlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, kampüs içindeki öğrenci ve personele ücretsiz ve modern ağız-diş hizmeti sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:39
TOGÜ'de Taşlıçiftlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Üniversite bünyesinde kurulan Taşlıçiftlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı ve kampüs içindeki mensuplara erişimi kolay, ücretsiz bakım imkânı sunuyor.

Ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti

Diş Hekimliği Fakültesi ile koordineli çalışacak merkezde; üniversite öğrencileri ile idari ve akademik personele ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti veriliyor. Merkez, modern donanımı ve uzman kadrosuyla koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmetlerine odaklanıyor.

Kampüs içinde kolay erişim

Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Merkezi Laboratuvar Binası (eski KARMER binası) içinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, kampüs içindeki konumuyla üniversite mensuplarına pratik ulaşım imkânı sağlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

