Trump'ın Seçim Kampanyasına Yönelik İranlı Saldırı İddiaları

ABD'den Trump'a Yönelik Siber Saldırı İddiaları

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Cumhuriyetçiler arasında Başkanlık adaylığı için yarışan Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik İranlı gruplar tarafından gerçekleştirilen siber saldırılarla ilgili bir iddianame hazırladığı öne sürüldü.

Associated Press'ten Gelen Bilgiler

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'a yönelik siber saldırılara dair iddialara yer verdi. Adalet Bakanlığı'nın iddianameyi hazırlayacağı belirtilirken, dava belgelerinde kesin suçlamaların yer almadığı ifade edildi.

Olsen'den Açıklamalar

Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, İran'ın yaklaşan Kasım 2023 ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale etme çabalarında arttığını belirtti. Olsen, "İran, bu seçimlerin kendi ulusal güvenlik çıkarları açısından son derece önemli olduğuna inanıyor," şeklinde konuştu.

Trump Kampanyasına Yönelik Saldırılar

Trump kampanyası ekibi, 11 Ağustos tarihinde, e-posta adreslerine yönelik saldırıların gerçekleştiğini ve bu saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunu duyurmuştu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı tarafından yapılan 20 Ağustos tarihli ortak açıklamada, ABD istihbaratının İranlıların, seçim kampanyalarına erişimi olan kişilere ulaşmaya çalıştığını vurguladığı belirtildi.

İran'ın Hedefleri

Açıklamada, İran'ın ABD seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik faaliyetlerinin ilk kez gerçekleşmediği ve FBI'ın bu tür eylemlerle ilgili uzun süredir soruşturma yürüttüğü ifade edildi. Ayrıca, Meta'nın dijital iletişim uygulaması WhatsApp üzerinde, "kötü niyetli hesaplara" yönelik incelemelerde, İran kaynaklı grupların Trump ve Biden yönetimi ile ilişkili kişilerin hesaplarını hedef aldığı bildirildi.