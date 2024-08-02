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Turgut Reis'in Torunlarından Tarihi İlişkileri Vurgulayan Açıklamalar

Turgut Reis'in torunu Muhammed Radi Dargus, dedesiyle gurur duyduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:36
Turgut Reis'in Torunlarından Tarihi İlişkileri Vurgulayan Açıklamalar

Turgut Reis’in Torunları Tarihi Mirasına Sahip Çıkıyor

Türk denizcilik tarihinin önemli simalarından Amiral Turgut Reis'in tunuslu torunu Muhammed Radi Dargus, büyük dedesiyle gurur duyduklarını açıkladı. Dargus, ayrıca Turgut Reis’in ailesinin Tunus’ta geniş bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Dedeleriyle Gurur Duyuyorlar

85 yaşındaki eczacı Radi Dargus, "Turgut Reis, İspanyollarla savaşmak için Cerba Adası’na geldiğinde oradan Cerbe’den bir hanımefendi ile evlendi. Bu şekilde Tunus’taki Turgut Reis sülalesi oluşmuş oldu." dedi. Dargus, Turgut Reis’in vefatının 450. yılı anma törenlerine katılmak için Türkiye'ye gittiğini de ekledi.

Turgut Reis’in Anısını Yaşatıyorlar

Dargus, "Turgut Reis’in hatıraları ile yaşıyoruz. Ailemizin geçmişi 450-500 yıl kadar öncesine dayanıyor ve birçok devlet adamı, doktor, eczacı ve mühendis ailemizden çıkmıştır." diyerek ailesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye-Tunus İlişkilerine Katkı Sağlıyor

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da eczaneyi ziyaretinde "Turgut Reis’in aile bağları, iki ülke arasındaki toplumsal ilişkilerin temel unsurlarından biridir. Bu ilişkileri güçlendirmek için geçmişe sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Turgut Reis’in Tarihi Rolü

Tarih kaynaklarına göre, 1487 yılında doğan Turgut Reis, genç yaşta denizci olmayı seçmiş ve 1539 yılında Cerbe Valisi olarak atanmıştır. "Büyük Turgut" olarak anılan Turgut Reis, Malta kuşatması sırasında şehit düşmüş, naaşı ise Trablusgarp’a defnedilmiştir.

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden...

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden Tunus'taki "Turgut (Dargus)" ailesinin büyüğü eczacı Muhammed Radi Dargus, torunları olarak büyük dedeleri Turgut Reis ile iftihar ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk kurumları temsilcisiyle Turgut Reis'in torununu Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Lafayet semtindeki eczanesinde Tunus'taki ziyaret etti.

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden...

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden Tunus'taki "Turgut (Dargus)" ailesinin büyüğü eczacı Muhammed Radi Dargus, torunları olarak büyük dedeleri Turgut Reis ile iftihar ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk kurumları temsilcisiyle Turgut Reis'in torununu Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Lafayet semtindeki eczanesinde Tunus'taki ziyaret etti.

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden...

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden Tunus'taki "Turgut (Dargus)" ailesinin büyüğü eczacı Muhammed Radi Dargus, torunları olarak büyük dedeleri Turgut Reis ile iftihar ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk kurumları temsilcisiyle Turgut Reis'in torununu Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Lafayet semtindeki eczanesinde Tunus'taki ziyaret etti.

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden...

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden Tunus'taki "Turgut (Dargus)" ailesinin büyüğü eczacı Muhammed Radi Dargus, torunları olarak büyük dedeleri Turgut Reis ile iftihar ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk kurumları temsilcisiyle Turgut Reis'in torununu Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Lafayet semtindeki eczanesinde Tunus'taki ziyaret etti.

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden...

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden Tunus'taki "Turgut (Dargus)" ailesinin büyüğü eczacı Muhammed Radi Dargus, torunları olarak büyük dedeleri Turgut Reis ile iftihar ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk kurumları temsilcisiyle Turgut Reis'in torununu Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Lafayet semtindeki eczanesinde Tunus'taki ziyaret etti.

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden...

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden Tunus'taki "Turgut (Dargus)" ailesinin büyüğü eczacı Muhammed Radi Dargus, torunları olarak büyük dedeleri Turgut Reis ile iftihar ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk kurumları temsilcisiyle Turgut Reis'in torununu Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Lafayet semtindeki eczanesinde Tunus'taki ziyaret etti.

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden...

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden Tunus'taki "Turgut (Dargus)" ailesinin büyüğü eczacı Muhammed Radi Dargus, torunları olarak büyük dedeleri Turgut Reis ile iftihar ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk kurumları temsilcisiyle Turgut Reis'in torununu Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Lafayet semtindeki eczanesinde Tunus'taki ziyaret etti.

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