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Türkiye, Etiyopya'daki Trafik Kazası İçin Başsağlığı Diledi

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki trafik kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 18:56
Türkiye, Etiyopya'daki Trafik Kazası İçin Başsağlığı Diledi

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya’nın Sidama eyaletinde meydana gelen trajik trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ülke halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Açıklamada, Sidama eyaletindeki kaza sonucu çok sayıda can kaybı yaşanmasından derin bir üzüntü duyulduğu ifade edildi. Bakanlık, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" şeklinde bir mesaj iletti.

Kazanın detaylarına göre, Doğu Afrika ülkesinde bir düğün davetlisini taşıyan kamyon, nehre düşmesi neticesinde aralarında damadın da bulunduğu 71 kişi hayatını kaybetti.

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