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Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı Teknoloji Festivali'nde Gençlerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelerek uzay çalışmalarının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 19:18
Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı Teknoloji Festivali'nde Gençlerle Buluştu

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Gençlere Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, ilk astronot Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları’nda gençlerle buluştu. Etkinlikte, bu buluşmanın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Bu bir yere varış hikayesi değildir. Hayallerimizin başlangıç noktasıdır," dedi.

TEKNOFEST'te Gençlerin Başarısı

Festival, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 25 farklı alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finalleriyle devam ediyor. Gezeravcı, gençlerin uzay çalışmalarına katkıda bulunacaklarını ve geleceğin teminatı olduklarını belirtti. "Bugün burada 270 takım ve 6 bin 500 genç var. Onların özverisi, bu ülkenin geleceği için hayati öneme sahip," şeklinde konuştu.

Uzay Hedeflerimiz ve Ay Programı

Gezeravcı, Türk Uzay Ajansı'nın (TUA) 2018'de kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin uzay hedeflerine ilerleme kaydedildiğinden bahsetti. "Ay’a göndereceğimiz bir roketin kendi motoruyla taşınması üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz, Ay yüzeyine iniş yapacak bir üniteyi başarıyla oraya göndermek," dedi.

Geleceğin Keşif Yolculuğu

Söyleşinin ardından, Gezeravcı, gençlerin projelerinin yaratıcılığını övgüyle değerlendirdi. "Futuristik başarılara imza atacak olan siz gençlerle bir arada olmak, Türkiye'nin teknoloji alanında büyüme hikayesinin parçası olmanızı sağlıyor," şeklinde ekledi. Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunun başarılı sonuçlarını hatırlatarak, geleceğe yönelik projelere olan inancını tekrarladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

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