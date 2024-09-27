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Türkiye ve Özbekistan Arasında Eğitimde Yeni İşbirlikleri

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:04
Türkiye ve Özbekistan Arasında Eğitimde Yeni İşbirlikleri

Türkiye ve Özbekistan Eğitim Forumu'nda Tarihi Anlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu Resmi Açılışı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Özbekistan'ın tarihsel ve kültürel bağlarının eğitim alanında işbirliklerini geliştirmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye-Özbekistan Üniversitesi Kurulacak

Özvar, "İşbirliklerimizi taçlandıracak en önemli adım, Türkiye-Özbekistan Üniversitesinin kurulması olacaktır." diyerek bu adımın her iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını vurguladı.

Dünya Çapında Sınavlarla Yüzleşme

Küresel ve bölgesel sorunlarla başa çıkmanın önemine değinen Özvar, "Türk Iktidası ve Özbekistan'ın işbirlikleri, değişen dünyada ortaya çıkan krizlere sağlam yanıtlar vermek için gereklidir." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretimdeki Ortaklıkların Gücü

İki ülke arasında yükseköğretim alanında yapılan işbirliklerinin, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve uluslararası alanda bilim ve teknolojide etkili olmak için gerekli olduğunu belirten Özvar, bu çabaların devam edeceğini açıkladı.

Türk Yükseköğretim Sistemi

Özvar, Türkiye'nin 350 bine yaklaşan uluslararası öğrencisiyle dünya genelinde en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biri olduğunu belirtti.

Özbek Öğrencilerin Türkiye'ye İlgisi

Özvar, Türkiye'deki üniversitelerde 7,428 Özbekistanlı öğrencinin bulunduğunu, en popüler bölümlerin işletme ve tıp olduğunu vurguladı.

Orhun Değişim Programı İle Hareketlilik

Türk Üniversiteler Birliği bünyesinde işbirliklerini güçlendiren Özvar, Orhun Değişim Programı sayesinde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin arttığını belirtti.

Yeni Hedefler ve Protokoller

Özvar, Türk üniversiteleri ile Özbek üniversiteleri arasında yeni eğitim protokollerinin oluşturulmasının önemine değindi ve bu konudaki çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

İleriye Dönük Umutlar

Benzer bir girişimi Azerbaycan ile hayata geçirdiklerini hatırlatan Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin açılışının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Eğitim işbirliklerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine olan inancını yineledi.

Etkinlik, "Sürdürülebilir Kalkınma: Yükseköğretim Kurumlarının Yeni Gündemi", "Yükseköğretimin Dönüşümü: Dijitalleşme ve Yapay Zeka" gibi önemli konu başlıklarıyla sürdürüldü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki "III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu Resmi Açılışı"nda katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki "III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu Resmi Açılışı"nda katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki "III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu Resmi Açılışı"nda katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki "III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu Resmi Açılışı"nda katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki "III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu Resmi Açılışı"nda katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki "III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu Resmi Açılışı"nda katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki "III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu Resmi Açılışı"nda katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki "III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu Resmi Açılışı"nda katılarak konuşma yaptı.

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