Ukrayna Ordusundan Stratejik Vuruş

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Kursk bölgesindeki "Polevaya" petrol depolama tesisine başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu bilgiyi Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı duyurdu.

Gecenin Saldırısı

Açıklamada, yapılan operasyonun Ukrayna savunma kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sayesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının detayları şöyle aktarıldı:

"Bu gece Rusya'nın Kursk bölgesindeki 'Polevaya' petrol depolama tesisine saldırı düzenlendi. İstihbarat bilgilerine göre, bu bölgede düşman hava savunma sistemleri devredeydi. Saldırı sonucunda, tanklarda büyük patlamalar meydana geldi ve yangın çıktı."

Tesisin Önemi

Genelkurmay, saldırıya maruz kalan depolama tesisinin toplam hacminin 7 bin metreküp olduğunu ve 11 tanktan oluştuğunu açıkladı. Rus ordusunun yakıt ihtiyacının bir kısmı bu tesis üzerinden sağlandığı kaydedildi.

İşbirliği ile Gerçekleştirilen Operasyon

Söz konusu saldırının, Ukrayna Güvenlik Servisi ve diğer savunma gücü unsurları arasında işbirliği ile yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, Kursk bölgesindeki bir elektrik trafo merkezi yakınında da güçlü patlamaların gerçekleştiği bildirildi.

Sonuçlar ve Hedefler

Hasar tespit çalışmaları devam ederken, Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya kararlı olduklarını açıkladı.