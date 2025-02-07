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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Milli Metro Hattı Test Sürüşünde Vurgu Yaptı

Bakan Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın ulusal mühendislik harikası olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:18
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Milli Metro Hattı Test Sürüşünde Vurgu Yaptı

Bakan Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı'nda Yeni Dönemi Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nda gerçekleştirdiği test sürüşü programında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bu hattın tamamen yerli ve milli mühendislik çalışmaları ile inşa edildiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nda Yeni Bir Dönem

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, "Gebze OSB-Darıca Metro Hattı, Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımızdır. Bu özellik, Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında yeni bir dönemin başladığını gösteriyor," dedi.

Uraloğlu, metro hattının inşasıyla ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak çalışmalara da değindi. Program, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kent İçi Raylı Sistem Projeleri

Bakan, özellikle metropol şehirlerde yaşanan trafik sorununu çözmek için kent içi raylı sistem projelerine önem verdiklerini vurgulayarak, "Daha önce tamamladığımız 434 kilometre uzunluğundaki kent içi raylı sistem hattı ile bu projelere devam ediyoruz," diye konuştu.

Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nın günde 330 bin yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Hattın tasarım hızının 90 kilometre/saat olduğunu belirtti.

Projenin Faydaları

Uraloğlu, projenin tamamlanmasının ardından ekonomik kazancının yaklaşık 2 milyar 734 milyon avro olacağını ifade etti. Ayrıca, hattın tamamlanmasıyla hava kirliliği gibi dışsal faydaların da elde edileceğine dikkat çekti.

Yerli ve Milli Ulaşım Vizyonu

Bakan Uraloğlu, test sürüşü sonrası yaptığı açıklamada, "Gebze OSB-Darıca Metro Hattı, yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her şeyin yerli ve milli olmasıyla büyük bir başarıdır," ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, Sakarya'daki TÜRASAŞ tesislerinde yerli ve milli elektrikli hızlı tren setinin üretimi için gövde kaynak töreninin yapılacağını açıkladı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin güçlü bir ulaşım altyapısına sahip olma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Test Sürüşü ve Gelecek Hedefleri

Uraloğlu, metro hattındaki test sürüşlerinin yanı sıra yeni projelerin de takviminde yer aldığını belirtti. Özellikle Kocaeli'nin genişlemesi ve şehir içi ulaşımın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalara önem verdiklerinin altını çizdi.

Programda, beraberindeki heyetle birlikte metro hattında test sürüşlerini gerçekleştiren Uraloğlu, yerel yöneticiler ve işçiler ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na katıldı.

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