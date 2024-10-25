Ürdün'de Gazze Soykırımı Protesto Edildi

Gazze Şeridi'nde Süren Çatışmalara Dikkat Çekildi

Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki eylemlerini protesto etmek amacıyla başkent Amman'da büyük bir gösteri düzenledi. Ulusal Direnişi Destekleme Forumu'nun öncülüğünde gerçekleşen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Gösteri Detayları

Hüseyni Camisi önünde toplanan kalabalık, yaklaşık bir kilometre mesafedeki Nahil Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Bu sırada, "Ruhumuz, kanımız sana feda olsun Cibaliya" ve "Sana biat ediyoruz, ey Sinvar" gibi sloganlar atarak, Gazze'deki durum karşısındaki tepkilerini dile getirdiler.

Barış Anlaşmasına Yönelik Talepler

Göstericiler, Ürdün ile İsrail arasında 1994'te imzalanan Vadi Araba Barış Anlaşmasının iptalini de talep ettiler. "Siyonist soykırım suçlularıyla imzalanan Vadi Araba Barış Anlaşması iptal edilsin" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, barış anlaşmasının sona ermesi çağrısında bulunarak, bu tür anlaşmaların meşruiyetine itiraz ettiler.