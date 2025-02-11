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Ürdün Kralı Abdullah, Filistinlilerin Yerlerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor

Kral Abdullah, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineleyerek iki devletli çözüm vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:42
Ürdün Kralı Abdullah, Filistinlilerin Yerlerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor

Ürdün Kralı Abdullah'ın Filistin Açıklamaları

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı olduklarını yineleyerek, bölgede barış sağlamak için iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kral Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Abdallah, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Yeniden İnşası ve İnsani Durum

Kral Abdullah, Filistinlilerin yerlerinden edilmeden Gazze’nin yeniden inşası ve mevcut vahim insani durumun ele alınmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti. "Bu, Arapların ortak tutumudur," dedi.

İki Devletli Çözüm ve Bölgesel İstikrar

Kral Abdullah, iki devletli çözümün temelinde adil bir barışa ulaşmanın bölgesel istikrarı sağlamanın yolu olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD’nin bu süreçteki liderliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Trump ile yapılan görüşmelerde Kral Abdullah’ın, Gazze'deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik yorumlara karşı temkinli bir dil kullanması dikkat çekti. Kral, Trump’a, işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimin azaltılması için çalışmanın önemini de aktardı.

Geleceğe Dair Umutlar

ABD Başkanı Trump’ın, Gazze'yi devralacaklarına dair ifadeleri hakkında Abdullah, Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek bu süreci tartışmaları gerektiğini belirtti. "Bu görüşmelerin sonucunu beklemek gerektiğini" vurguladı.

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