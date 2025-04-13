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Uşak'ta Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 14:57
Uşak'ta Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı feci kazada bir karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Eşme-Ulubey kara yolunda gerçekleşti. İ.K. (66) yönetimindeki 45 K 5693 plakalı otomobil, İnay köyü yakınlarında karşı yönden gelen B.Ö. (26) idaresindeki 64 LT 767 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 64 LT 767 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Olayın hemen ardından, çevredekiler tarafından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gülümser Arıkan'ın (52) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca, kaza sırasında yaralanan sürücüler ile M.Ö. (28) ve Mustafa Arıkan (55), ambulanslarla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede, Gülümser Arıkan'ın eşi olan Mustafa Arıkan da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi...

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi...

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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