Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün saat 07.00'den itibaren eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında 7 adreste arama yapıldı; Sarıyer'de 2 adreste, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta birer adreste olmak üzere toplam yedi adreste inceleme yapıldı.

Aramalarda, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün adreslerinde bulunamadığı tespit edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

