DOLAR
42,72 -0,04%
EURO
50,26 -0,23%
ALTIN
5.954,86 0,09%
BITCOIN
3.696.037,54 -0,5%

Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Gözaltında

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı; 7 adreste arama yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:16
Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Gözaltında

Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün saat 07.00'den itibaren eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında 7 adreste arama yapıldı; Sarıyer'de 2 adreste, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta birer adreste olmak üzere toplam yedi adreste inceleme yapıldı.

Aramalarda, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün adreslerinde bulunamadığı tespit edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak gözaltına alındı

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler
2
Antakya’da aranan şahıs yakalandı: Ü.Y. 4 yıl 2 ay hapisle tutuklandı
3
Artvin'de Kaçak ve Usulsüz Avcılık Denetimleri Sürüyor
4
Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi
5
Şişli'de Araç Kaldırıma Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı — Kaza Kamerada
6
Ordu'da Kar Mücadelesi: 134 Mahalle Yolu Açıldı, 15 Hasta ve 7 Cenazeye Müdahale
7
Avcılar D-100'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı