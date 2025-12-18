TOGÜ'de Dijital Masal Sergisi: Bir Varmış Bir Wİ-Fİ’ymiş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Bir Varmış Bir Wİ-Fİ’ymiş: Dijital Hikâyelerle Öğreniyoruz" etkinliğinde, köy ve mahalle okullarındaki ilkokul öğrencileri için hazırlanan dijital masal ve hikâyeler sergilendi.

Etkinlik, Eğitim Fakültesi giriş katında gerçekleştirildi. Etkinliğe TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın, İl Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile mahalle ve köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencileri katıldı.

Etkinliği Dr. Öğr. Üyesi İrem Demirbaş Susoy (Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı) tarafından köy ve mahalle okullarındaki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi. Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan masal ve hikâye temalı dijital materyaller sergilendi.

Dr. Öğr. Üyesi İrem Demirbaş Susoy etkinliğe ilişkin olarak, "Amacımız, öğrencilerimizin geleneksel hikâyeleri dijital ortama taşımasını sağlamak ve çocuklara bilinçli dijital hikâye okuma ve üretme alışkanlığı kazandırmaktır" dedi.

"Bir Varmış Bir Wİ-Fİ’ymiş: Dijital Hikâyelerle Öğreniyoruz" sergisi, dijital hikâyecilik yoluyla öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor ve iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

