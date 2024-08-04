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Venezuela'da Seçimlere Yönelik Gizli Anlaşma

Maduro, muhalefetin seçimlerdeki katılımı karşılığında ABD'nin yaptırımları kaldıracağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:52
Venezuela'da Seçimlere Yönelik Gizli Anlaşma

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Önemli Açıklama

Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro, muhalefetin seçimlere katılması durumunda ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımlarını kaldıracağına dair bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

Gizli Anlaşmanın Detayları

Maduro, ABD ile Katar'da imzalanan ve içerik bakımından önemli bilgiler barındıran 'gizli anlaşma' metnini sosyal medya üzerinden müjdeledi. Bu belgede, muhalefetin seçimlere katılımının yanı sıra Biden yönetimiyle varılan uzlaşma doğrultusunda, ABD'nin Venezuela'nın petrol, bankacılık ve altın sektörlerine yönelik yaptırımları kaldırma vaadi açıkça ifade ediliyor.

Yapılan Yaptırımlar ve Gelecek Planları

Belgede, seçimi kazanan kişinin görevine başlamasının ardından yaptırımların kaldırılacağı, ayrıca ABD'nin Venezuela ile diplomatik ilişkilere yeniden başlayacağı bilgisi yer alıyor. Bunun yanı sıra, ABD'de el konulan Venezuela varlıkları üzerindeki yasakların kaldırılması da gündemde bulunuyor.

ABD'nin Yaptırım Politikaları

2023 yılında, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında 2024 seçimlerine yönelik bir anlaşma sağlandığında, ABD'nin bazı yaptırımları askıya aldığına dikkat çekiliyor. ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'da yürürlüğe giren geçici izinlerin detaylarını açıkladı ve seçimlerle ilgili yapılan hazırlıklar doğrultusunda harekete geçileceği bilgisini verdi.

Seçim Sonuçlarına İlişkin Tartışmalar

28 Temmuz 2023'te yapılan seçimlerin ardından muhalefet, resmi sonuçların doğruluğunu sorgulayarak hile iddialarında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, muhalefetin sağladığı belgelerle belli kanıtlar sunduğunu belirterek, seçim sonuçlarının tartışmalı olduğunu ifade etti.

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