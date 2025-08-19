Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi

Cenaze töreninde yakınları ve federasyon yetkilileri hazır bulundu

Aksaray'da düzenlenen 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda uçuş sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu (57)'nun cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Cenaze, Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Törene anne Ayten Kalyoncu, kızı İrem ve oğlu Kerem Kalyoncu ile yakınlarının yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman ve sporcu arkadaşları katıldı.

Mimar olan Kalyoncu'nun gençliğinden beri bu spora ilgi duyduğu, bir süre önce yine kaza geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Dün, Aksaray Hasan Dağı'nda düzenlenen 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında yarışan Kalyoncu, uçuş sırasında dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

