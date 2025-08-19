DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi

Aksaray'da düzenlenen 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda yaşamını yitiren Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:08
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi

Cenaze töreninde yakınları ve federasyon yetkilileri hazır bulundu

Aksaray'da düzenlenen 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda uçuş sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu (57)'nun cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Cenaze, Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Törene anne Ayten Kalyoncu, kızı İrem ve oğlu Kerem Kalyoncu ile yakınlarının yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman ve sporcu arkadaşları katıldı.

Mimar olan Kalyoncu'nun gençliğinden beri bu spora ilgi duyduğu, bir süre önce yine kaza geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Dün, Aksaray Hasan Dağı'nda düzenlenen 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında yarışan Kalyoncu, uçuş sırasında dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Aksaray'da düzenlenen "2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası"nda uçuş sırasında geçirdiği kazada...

Aksaray'da düzenlenen "2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası"nda uçuş sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu'nun (57) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Aksaray'da düzenlenen "2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası"nda uçuş sırasında geçirdiği kazada...

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Emekli Kadını Polis Kılığıyla Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı
2
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
5
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
6
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
7
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle