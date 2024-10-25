Yeşim Tonbaz'dan Çevrimiçi Senaryo Eğitimi Duyurusu

Yönetmen Yeşim Tonbaz'dan Çevrimiçi Senaryo Eğitimi

İstanbul Sinema Evi (İSE) çatısı altında uzun yıllar süren senaryo eğitimleri uygulaması devam ediyor. Yönetmen Yeşim Tonbaz, yeni bir çevrim içi senaryo eğitim programını duyurdu.

Eğitim Süreci ve İçerik

10 Kasım tarihine kadar başvuruların kabul edileceği bu senaryo eğitimi, katılımcılara senaryonun temel özelliklerinden yazım aşamalarına, görsel çözümlemelerden öykü anlatım tekniklerine kadar geniş bir konu yelpazesi sunmayı hedefliyor.

Toplam 12 hafta sürecek eğitimde, katılımcılar şu başlıklar üzerinden bilgi sahibi olacaklar:

Senaryo Nedir?

Senaryo Yazım Aşamaları

Sahne Yazımı ve Özellikleri

Film Öyküsü

Narratif Yapı

Karakter Yaratma

Senaryoda Diyalog

Eğitimin son kısmında ise senaryo örnekleri ile analizler gerçekleştirilerek "senaryo geliştirme aşaması" detaylıca işlenecek.

Katılım ve Daha Fazla Bilgi

Eğitime katılmak ve daha detaylı bilgiler almak için, İstanbul Sinema Evi'nin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

Yeşim Tonbaz Kimdir?

Marmara Üniversitesi Sinema-Radyo-TV bölümünden yüksek lisans derecesine sahip olan Yeşim Tonbaz, sinema yazarlığının yanı sıra pek çok yayınevi ve medya kuruluşunda editörlük ve yöneticilik yapmıştır. Kısa film ve belgesel projelerinde de yer almış olan Tonbaz'ın 2016 yılında çektiği ilk kısa filmi "Askıda", hem ulusal hem uluslararası birçok film festivalinde gösterilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekilmiş olan ikinci kısa filmi "Münhasır", dünya prömiyerini Torino Film Festivali'nde gerçekleştirdi ve çeşitli festivallerden ödül kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca, TRT ortak yapımı ile çektiği ilk uzun metraj filmi "Hacer" ise kısa bir süre içinde sinemaseverlerle buluşacaktır.