DOLAR
34,28 -0,11%
EURO
37,19 -0,12%
ALTIN
3.009,45 0,02%
BITCOIN
2.334.236,12 0,18%

Yeşim Tonbaz'dan Çevrimiçi Senaryo Eğitimi Duyurusu

İstanbul Sinema Evi'nde Yeşim Tonbaz, çevrimiçi senaryo eğitimi veriyor. Başvurular 10 Kasım'a kadar.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:53
Yeşim Tonbaz'dan Çevrimiçi Senaryo Eğitimi Duyurusu

Yönetmen Yeşim Tonbaz'dan Çevrimiçi Senaryo Eğitimi

İstanbul Sinema Evi (İSE) çatısı altında uzun yıllar süren senaryo eğitimleri uygulaması devam ediyor. Yönetmen Yeşim Tonbaz, yeni bir çevrim içi senaryo eğitim programını duyurdu.

Eğitim Süreci ve İçerik

10 Kasım tarihine kadar başvuruların kabul edileceği bu senaryo eğitimi, katılımcılara senaryonun temel özelliklerinden yazım aşamalarına, görsel çözümlemelerden öykü anlatım tekniklerine kadar geniş bir konu yelpazesi sunmayı hedefliyor.

Toplam 12 hafta sürecek eğitimde, katılımcılar şu başlıklar üzerinden bilgi sahibi olacaklar:

  • Senaryo Nedir?
  • Senaryo Yazım Aşamaları
  • Sahne Yazımı ve Özellikleri
  • Film Öyküsü
  • Narratif Yapı
  • Karakter Yaratma
  • Senaryoda Diyalog

Eğitimin son kısmında ise senaryo örnekleri ile analizler gerçekleştirilerek "senaryo geliştirme aşaması" detaylıca işlenecek.

Katılım ve Daha Fazla Bilgi

Eğitime katılmak ve daha detaylı bilgiler almak için, İstanbul Sinema Evi'nin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

Yeşim Tonbaz Kimdir?

Marmara Üniversitesi Sinema-Radyo-TV bölümünden yüksek lisans derecesine sahip olan Yeşim Tonbaz, sinema yazarlığının yanı sıra pek çok yayınevi ve medya kuruluşunda editörlük ve yöneticilik yapmıştır. Kısa film ve belgesel projelerinde de yer almış olan Tonbaz'ın 2016 yılında çektiği ilk kısa filmi "Askıda", hem ulusal hem uluslararası birçok film festivalinde gösterilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekilmiş olan ikinci kısa filmi "Münhasır", dünya prömiyerini Torino Film Festivali'nde gerçekleştirdi ve çeşitli festivallerden ödül kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca, TRT ortak yapımı ile çektiği ilk uzun metraj filmi "Hacer" ise kısa bir süre içinde sinemaseverlerle buluşacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SAHA EXPO 2024 Açıklamaları
2
Avrupa'da Müslüman Olmanın Zorluğu: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi Artıyor
3
Milli Savunma Bakanı Güler, SAHA EXPO 2024 Fuarı'nda İncelemelerde Bulundu
4
Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Süregelen Protestolar
5
Kazakistan'da Cumhuriyet Günü Coşkuyla Kutlandı
6
Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
7
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuruları Başladı

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu