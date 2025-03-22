Zelenskiy, Donetsk Cephesinde Askerleri Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesindeki askerlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:26
Zelenskiy, Donetsk Cephesinde Askerleri Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesinde görevli Ukraynalı askerlerle buluştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin Donetsk bölgesini ziyaret ettiği ve burada yoğun çatışmaların gerçekleştiği Pokrovsk şehrine yönlendirdiği bilgisine yer verildi.

Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Pokrovsk taktik grup komuta merkezinde incelemelerde bulunarak, cephedeki son durum hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Bu ziyaret kapsamında, insansız hava aracı (İHA) birliklerini denetleyen Zelenskiy, daha sonra Ukrayna Ordusu'na bağlı 59. Mekanize Tugay'ının İHA birliklerinde görevli askerlerle bir araya geldi.

Ziyaretinde, görevli bazı askerlere devlet nişanı takdim eden Zelenskiy, askerlerin moral ve motivasyonunu artırmayı hedefledi.

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