Dolar 47,9421 -0,01%
Euro 56,0780 +0,14%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.033,75 +0,40%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 91,92 +0,33%
--°

1984 Salihlispor'da hedef büyüyor: Veli Özdemir göreve başladı

TFF 2. Lig ve BAL tecrübesi olan Veli Özdemir, başkan Emre Okta'nın katıldığı törenle 1984 Salihlispor'un teknik direktörü oldu; hedef BAL'a yükselmek.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

1984 Salihlispor'da hedef büyüyor: Veli Özdemir göreve başladı

1984 Salihlispor yeni sezona tecrübeli bir isimle hazırlanıyor

Manisa Süper Amatör Küme’de mücadele edecek ekiplerden 1984 Salihlispor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Veli Özdemir'i getirdi. İmza törenine kulüp başkanı Emre Okta da katıldı ve yönetim ile teknik kadro arasında resmi anlaşma sağlandı.

Özdemir'in geçmişi ve beklentiler:

Veli Özdemir, TFF 2. Lig'de Uşakspor ve Bölgesel Amatör Lig'de Kocaçeşmespor deneyimiyle tanınıyor; camiada kendisine verilen "Bombacı" lakabı da biliniyor. Özdemir, Salihli ekibiyle yaptığı açıklamada hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti ve sezon sonunda Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenin öncelikli amaçları arasında olduğunu vurguladı: "Başarılı bir sezon geçirerek Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek öncelikli hedefimiz. Bunun yanında kulübün geleceğini de inşa etmek istiyoruz."

Transfer ve kadro planı:

Kulüp başkanı Emre Okta ise teknik direktörün raporu ve talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti. Yönetim, yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirerek rekabetçi bir ekip oluşturmayı ve hem sahada hem altyapıda sürdürülebilir bir yapı kurmayı amaçlıyor.

1984 Salihlispor, yeni teknik kadro ile hem Süper Amatör Küme'de şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hem de uzun vadede BAL hedefine ulaşmayı planlıyor. Taraftarlar ve kulüp yönetimi, sezon öncesi yapılan bu hamlenin takımın performansını yükselteceğini umuyor.

MANİSA SÜPER AMATÖR KÜME’DE SALİHLİ’Yİ TEMSİL EDECEK EKİPLERDEN 1984 SALİHLİSPOR, YENİ SEZON...

MANİSA SÜPER AMATÖR KÜME’DE SALİHLİ’Yİ TEMSİL EDECEK EKİPLERDEN 1984 SALİHLİSPOR, YENİ SEZON ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE TECRÜBELİ ÇALIŞTIRICI VELİ ÖZDEMİR’İ GETİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül
images

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk
images

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
images

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi