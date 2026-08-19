1984 Salihlispor'da hedef büyüyor: Veli Özdemir göreve başladı

1984 Salihlispor yeni sezona tecrübeli bir isimle hazırlanıyor

Manisa Süper Amatör Küme’de mücadele edecek ekiplerden 1984 Salihlispor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Veli Özdemir'i getirdi. İmza törenine kulüp başkanı Emre Okta da katıldı ve yönetim ile teknik kadro arasında resmi anlaşma sağlandı.

Özdemir'in geçmişi ve beklentiler:

Veli Özdemir, TFF 2. Lig'de Uşakspor ve Bölgesel Amatör Lig'de Kocaçeşmespor deneyimiyle tanınıyor; camiada kendisine verilen "Bombacı" lakabı da biliniyor. Özdemir, Salihli ekibiyle yaptığı açıklamada hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti ve sezon sonunda Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenin öncelikli amaçları arasında olduğunu vurguladı: "Başarılı bir sezon geçirerek Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek öncelikli hedefimiz. Bunun yanında kulübün geleceğini de inşa etmek istiyoruz."

Transfer ve kadro planı:

Kulüp başkanı Emre Okta ise teknik direktörün raporu ve talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti. Yönetim, yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirerek rekabetçi bir ekip oluşturmayı ve hem sahada hem altyapıda sürdürülebilir bir yapı kurmayı amaçlıyor.

1984 Salihlispor, yeni teknik kadro ile hem Süper Amatör Küme'de şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hem de uzun vadede BAL hedefine ulaşmayı planlıyor. Taraftarlar ve kulüp yönetimi, sezon öncesi yapılan bu hamlenin takımın performansını yükselteceğini umuyor.

MANİSA SÜPER AMATÖR KÜME’DE SALİHLİ’Yİ TEMSİL EDECEK EKİPLERDEN 1984 SALİHLİSPOR, YENİ SEZON ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE TECRÜBELİ ÇALIŞTIRICI VELİ ÖZDEMİR’İ GETİRDİ.