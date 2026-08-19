Birmingham'da ay-yıldızlı başarı: aydınlı sporcu U23 Türkiye rekorunu yeniledi

Birmingham'da aydınlı sporucudan dikkat çeken rekor

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Yürüyüş Maratonu'nda Türkiye'yi temsil eden Aydınlı sporcu Esma Öztekin, 42 kilometre 195 metrelik parkuru 4 saat 04 dakika 59 saniyede tamamlayarak kayda değer bir başarı elde etti. Bu performansla Öztekin, kendi adına kayıtlı U23 Türkiye rekorunu geliştirdi.

yarışta elde edilen sonuçlar:

Öztekin'in yarışta aldığı süre olan 4.04.59, genç atletin ulusal kategorideki çıtasını yukarı taşıdı. 42 kilometre 195 metre mesafedeki performans, sporcunun dayanıklılık ve tempo yönetimindeki başarısının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

kurumun değerlendirmesi ve yerel yankılar:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "İngiltere’nin Birmingham şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Yürüyüş Maratonu’nda ülkemizi temsil eden Aydınlı sporcumuz Esma Öztekin, önemli bir başarıya imza attı. Sporcumuz Esma Öztekin, 4.04.59’luk derecesiyle kendisine ait U23 Türkiye rekorunu yenileyerek ilimize ve ülkemize büyük gurur yaşattı. Avrupa Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda ay-yıldızlı forma ile mücadele eden sporcumuz, gösterdiği üstün performansla Aydın sporunun uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi"

Başarı, hem Esma Öztekin'in kişisel gelişimi hem de Aydın'ın atletizm profilinin güçlenmesi açısından önem taşıyor. Genç sporcunun bu rekoru, ilde ve ulusal düzeyde yürüyüş branşına yönelik ilgiyi artırabilecek nitelikte.

İNGİLTERE’NİN BİRMİNGHAM KENTİNDE DÜZENLENEN AVRUPA ŞAMPİYONASI YÜRÜYÜŞ MARATONU’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN AYDINLI SPORCU ESMA ÖZTEKİN, 4.04.59’LUK DERECESİYLE KENDİSİNE AİT U23 TÜRKİYE REKORUNU YENİLEDİ.