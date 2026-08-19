Osmangazi'yi ralli kürsüsüne taşıyan kadın: Kübra Denizci Keskin'in çifte zaferi

Kübra Denizci Keskin Avrupa ralli sahnesinde

Osmangazi Belediyesi'ni uluslararası arenada başarıyla temsil eden dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki performansını sürdürüyor. Zorlu parkurlarda sergilediği mücadeleci yaklaşım ve teknik yetkinlik, pilotun dikkat çekmesini sağladı.

Czech Barum Rally Zln'de kategori zaferi:

Sezonun ikinci ayağı olan Czech Barum Rally Zln'yi Kategori 5 birincisi olarak tamamlayan Keskin, sezonun açılış yarışı Rally di Roma Capitale'de de aynı kategoride zirveye çıkarak iki yarışta iki birincilik elde etti. Bu sonuç, pilotun hem hız hem de istikrar açısından yükselen bir grafik çizdiğini gösteriyor.

Üst üste podyum ve gelecek hedefleri:

Czech Barum organizasyonunda üst üste üçüncü kez podyuma çıkan Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki istikrarlı çizgisini korudu. Elde edilen başarılar Osmangazi'nin adını uluslararası platformlarda duyururken, Keskin şimdi Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yeni zaferler için mücadelesine odaklanacak.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’Nİ ULUSLARARASI ARENADA BAŞARIYLA TEMSİL EDEN DÜNYANIN İLK VE TEK ENGELLİ KADIN RALLİ PİLOTU KÜBRA DENİZCİ KESKİN, AVRUPA RALLİ ŞAMPİYONASI’NDAKİ BAŞARILI PERFORMANSINI SÜRDÜRÜYOR. ZORLU PARKURLARDA SERGİLEDİĞİ MÜCADELECİ PERFORMANSLA DİKKAT ÇEKEN KESKİN, OSMANGAZİ’NİN ADINI AVRUPA’DA BİR KEZ DAHA GURURLA DUYURDU.