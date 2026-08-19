Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

Terme'de 8. geleneksel Çerkes festivaliyle Kafkas mirası yaşatılacak

Ortasöğütlü Köyü'nde 22 Ağustos'ta başlayacak 8. Geleneksel Çerkes Festivali, dans, müzik ve konuk sanatçı Dzibe Muhammet ile Kafkas kültürünü yaşatacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Terme'de 8. geleneksel Çerkes festivaliyle Kafkas mirası yaşatılacak

Festival programı ve açılış:

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Geleneksel Çerkes Festivali, Samsun’un Terme ilçesinde yer alan Ortasöğütlü Köyü şenlik alanında gerçekleştirilecek. Etkinlikler 22 Ağustos Cumartesi öğleden sonra başlayacak; resmi açılış programı ise saat 18.00'de protokol ve davetlilerin katılımıyla yapılacak.

Kafkas dansları ve konuk sanatçılar:

Festival, "Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz" ve "Kafkas Kültürü Yaşarsa, Gelecek Güçlenir" sloganlarıyla Kafkas geleneklerini öne çıkaracak. Programda Kafkas müzikleri ve halk dansları sergilenecek; İstanbul Kafkas Kültür Derneği bünyesindeki Mazenef Ensemble Kafkas Halk Dansları Ekibi özel koreografileriyle sahne alacak. Sunuculuğunu İshak Akbay'ın üstleneceği etkinlikte, Adigey Cumhuriyeti'nden davet edilen halk sanatçısı Dzibe Muhammet de eserleriyle izleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

Atakum'da konserle devam edecek:

Festivalin şenlik alanındaki programının ardından 23 Ağustos Pazar günü, Dzibe Muhammet Atakum Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de bir konser verecek. Bu konserde de Mazenef Ensemble sahneye çıkarak dans gösterilerini sürdürecek ve programı İshak Akbay sunacak.

Etkinlik, Samsun’da faaliyet gösteren Çerkes sivil toplum kuruluşlarının destek ve katkılarıyla hazırlanıyor. Festival organizatörleri, tüm Çerkesleri ve Samsunluları bu kültürel buluşmaya davet ederek Kafkas mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekiyor.

Festival, bölgedeki kültürel çeşitliliği görünür kılmak ve geleneksel sanatları canlı tutmak amacıyla planlanan bir dizi etkinliği kapsıyor; katılımcılara dans, müzik ve ortak belleği paylaşma imkanı sunuyor.

SAMSUN&#039;DA 8. GELENEKSEL ÇERKES FESTİVALİ YAPILACAK

SAMSUN'DA 8. GELENEKSEL ÇERKES FESTİVALİ YAPILACAK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bedesten Meydanı'nda Şanlıurfa ezgileriyle dolu sıra gecesi
images

Şenlikle mahalle mahalle büyüyen çocuk neşesi
images

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı z...
images

Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi