Terme'de 8. geleneksel Çerkes festivaliyle Kafkas mirası yaşatılacak

Festival programı ve açılış:

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Geleneksel Çerkes Festivali, Samsun’un Terme ilçesinde yer alan Ortasöğütlü Köyü şenlik alanında gerçekleştirilecek. Etkinlikler 22 Ağustos Cumartesi öğleden sonra başlayacak; resmi açılış programı ise saat 18.00'de protokol ve davetlilerin katılımıyla yapılacak.

Kafkas dansları ve konuk sanatçılar:

Festival, "Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz" ve "Kafkas Kültürü Yaşarsa, Gelecek Güçlenir" sloganlarıyla Kafkas geleneklerini öne çıkaracak. Programda Kafkas müzikleri ve halk dansları sergilenecek; İstanbul Kafkas Kültür Derneği bünyesindeki Mazenef Ensemble Kafkas Halk Dansları Ekibi özel koreografileriyle sahne alacak. Sunuculuğunu İshak Akbay'ın üstleneceği etkinlikte, Adigey Cumhuriyeti'nden davet edilen halk sanatçısı Dzibe Muhammet de eserleriyle izleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

Atakum'da konserle devam edecek:

Festivalin şenlik alanındaki programının ardından 23 Ağustos Pazar günü, Dzibe Muhammet Atakum Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de bir konser verecek. Bu konserde de Mazenef Ensemble sahneye çıkarak dans gösterilerini sürdürecek ve programı İshak Akbay sunacak.

Etkinlik, Samsun’da faaliyet gösteren Çerkes sivil toplum kuruluşlarının destek ve katkılarıyla hazırlanıyor. Festival organizatörleri, tüm Çerkesleri ve Samsunluları bu kültürel buluşmaya davet ederek Kafkas mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekiyor.

Festival, bölgedeki kültürel çeşitliliği görünür kılmak ve geleneksel sanatları canlı tutmak amacıyla planlanan bir dizi etkinliği kapsıyor; katılımcılara dans, müzik ve ortak belleği paylaşma imkanı sunuyor.

SAMSUN'DA 8. GELENEKSEL ÇERKES FESTİVALİ YAPILACAK