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Manisalı Ömer Afyonkarahisar'da şampiyonluk kupasını kaldırdı

Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen Muaythai gecesinde Manisa İl Spor Müdürlüğü sporcusu Ömer Faruk Öksüz 54 kilo Elit Class'ta şampiyon oldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisalı Ömer Afyonkarahisar'da şampiyonluk kupasını kaldırdı

Manisalı Ömer Afyonkarahisar'da şampiyonluk kupasını kaldırdı

Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen profesyonel Muaythai gecesinde Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Ömer Faruk Öksüz, 54 kilo Elit Class kategorisinde ringe çıktı ve ev sahibi Afyonkarahisar'ın milli sporcusunu mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

mücadele ve atmosfer:

Türkiye'nin dört bir yanından gelen elit sporcuların yer aldığı gecede karşılaşma, binlerce seyircinin önünde gerçekleşti. Organizasyon Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda yapıldı ve maçlar ulusal bir kanaldan canlı yayınlandı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği mücadelede Öksüz, rakibine üstünlük sağlayarak zafere ulaştı; karşılaşma sonrası Afyonkarahisar'daki izleyiciler sporcu ile hatıra fotoğrafları çekti.

antrenörün değerlendirmesi:

Öksüz'ün antrenörü Ediz Barış, zorlu bir hazırlık sürecinin ardından şampiyonluğa ulaştıklarını belirtti ve şunları söyledi: "Zorlu ve disiplinli bir antrenman süreci geçirdik. Ciddi baskı ve stres altında maça çıktık. Meydanda binlerce Afyonlu seyirci vardı. Rakibimiz hem ev sahibi hem de gerçekten iyi bir sporcu. Çok iyi mücadele sergiledi, kendisini tebrik ediyoruz. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında şampiyonluk kupasını Manisa'mıza getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta İl Spor Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz".

Gecede elde edilen bu başarı, hem sporcunun hem de Manisa spor camiasının gurur kaynağı oldu. Ömer Faruk Öksüz'ün şampiyonluğu kentte sevinçle karşılandı ve kulüp ile il yöneticileri arasında kutlama mesajları paylaşıldı.

Organizasyonun ardından spor çevreleri, böyle büyük etkinliklerin yerel sporcular için sunduğu deneyim ve görünürlük açısından önemine dikkat çekti. Afyonkarahisar'daki gecede sergilenen performans, ülke çapında rekabet eden sporcular için önemli bir sınav niteliği taşıdı.

ÖMER FARUK ÖKSÜZ’ÜN (SOLDAKİ) ANTRENÖRÜ EDİZ BARIŞ (SAĞDAKİ), ZORLU BİR HAZIRLIK SÜRECİNİN...

ÖMER FARUK ÖKSÜZ’ÜN (SOLDAKİ) ANTRENÖRÜ EDİZ BARIŞ (SAĞDAKİ), ZORLU BİR HAZIRLIK SÜRECİNİN ARDINDAN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIKLARINI BELİRTEREK, "ZORLU VE DİSİPLİNLİ BİR ANTRENMAN SÜRECİ GEÇİRDİK. CİDDİ BASKI VE STRES ALTINDA MAÇA ÇIKTIK. MEYDANDA BİNLERCE AFYONLU SEYİRCİ VARDI. RAKİBİMİZ HEM EV SAHİBİ HEM DE GERÇEKTEN İYİ BİR SPORCU. ÇOK İYİ MÜCADELE SERGİLEDİ, KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUZ. KIRAN KIRANA GEÇEN MÜCADELE SONRASINDA ŞAMPİYONLUK KUPASINI MANİSA’MIZA GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ. BAŞTA İL SPOR MÜDÜRÜMÜZ OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇEN TÜM DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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