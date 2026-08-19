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Fenerbahçe Konyaspor sınavı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı

Fenerbahçe, 22 Ağustos Cumartesi 21.30'da Konyaspor ile oynayacağı lig maçı için Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, pas ve çift kale çalışmaları yaptı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Konyaspor sınavı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı

fenerbahçe konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi 21.30'da Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, takımın maça yönelik ritmini ve fiziksel durumunu korumaya yönelik planlandı.

antrenmanın içeriği:

Seans, ısınma ile başlayıp çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Ardından oyuncular, pas organizasyonlarına odaklanan bölümlere geçti; antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Bu dizilim, maç öncesi hem kondisyon hem de taktik temposunu sağlamayı hedefledi.

oyuncu yönetimi ve program:

Dün oynanan Lyon müsabakasında ilk 11'de yer alan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, idmanı rejenerasyon çalışmalarına yönelerek tamamladı. Kulüp, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıkları sürdürecek ve maç kadrosuna yönelik son değerlendirmelerini yapacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA 22 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 21.30’DA KONYASPOR...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA 22 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 21.30’DA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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