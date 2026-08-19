Başkan Çamlı: Kayserispor'u misafirlikten ev sahipliğine taşıma sorumluluğu

çamlı'nın basın toplantısı ve görev tanımı:

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, düzenlediği basın toplantısında kulübün içinde bulunduğu mali ve idari durumu anlattı, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Çamlı, Kayserispor ile ilişkisini 1998'e dayandırdığını, yönetim kurulu üyelikleri, as başkanlık ve daha önce başkanlık yaptığı dönemler olduğunu belirtti. Görevi kabul etme gerekçesini ise kulübe ve kente duyduğu bağlılığa ve burayı "misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere döndürme" amacına bağladı.

Başkan, seçildiği günden beri neredeyse tüm zamanını kulübe ayırdığını, gecelerin geç saatlerine kadar çalıştığını ve yönetimi "biz" anlayışıyla yürüttüklerini vurguladı. Hataların insan işi olduğunu kabul ederken kasıtlı yanlışlardan kaçındıklarını, dürüst hizmet gayesiyle hareket ettiklerini söyledi.

mali durum ve 2,5 aylık ödeme yükü:

Çamlı, göreve geldikten sonraki yaklaşık 2,5 aylık dönemde kulübe yapılan ödemenin toplamının 358 milyon TL olduğunu açıkladı. Bu tutarın; 19 futbolcunun fesih bedelleri, transfer yasağına ilişkin ödemeler, yeni transferlerin peşinat ve diğer giderlerini kapsadığını belirtti. Başkan, ödemelerin kulübün genel kurulda açıklanan borcundan düşürüldüğünü ve kaynakların büyük bölümünün geri dönmeyen, yani kulübe bırakılan paralar olduğunu söyledi.

Çamlı, bazı borçların yapılandırıldığını, ödemelerin 72 ve 48 ay gibi vadelerle planlandığını; lisans, vergi ve SGK problemlerinin önemli oranda çözüldüğünü, transfer yasağının kaldırıldığını ve standarda uygun maaş ödemelerine geçildiğini aktardı. Bu adımlarla hem maaş yükünün azaldığını hem de kulübün ekonomik olarak nefes aldığını ifade etti.

transferler ve kadro hamlesi:

Transfer operasyonlarına dair Çamlı, bonservisle alınan oyuncular arasında Moreno, Hasani, Cenk Şen, Seferi ve Radu isimlerini saydı. Ayrıca Cardoso'nun satışı karşılığında kulübe 125 bin Euro geldiğini vurguladı. Başkan, transferlerde kulübün ekonomisini hırpalamayacak tercihler yaptıklarını ve bundan sonra da mali disipline önem verileceğini belirtti.

Çamlı, yapılan ödemelerle birlikte kulübün lisans sorunlarının çözüldüğünü, vergi ve SGK borçlarının düzenli ödeneceğini söyledi ve benzer sorunları yaşayan diğer kulüplerle karşılaştırdı.

eleştirilere tepki ve kimlik vurgusu:

Toplantıda sosyal medyaya ve şahsına yönelik ağır eleştirilere geniş yer ayıran Çamlı, "Benim namusum, şerefimdir imamlığım" diyerek imamlık kimliğine vurgu yaptı. Kendisini eleştirenlere yönelik sert ifadeler kullanırken, "Ben gariban Ali Hocayım" sözleriyle finansal gücünü değil hizmet niyetini ön plana çıkardı.

Eleştirilerdeki ağır ithamlar ve hakaretler karşısında hukuki süreçlerin işletileceğini, bazı yazıların şahsına yönelik olduğunu ve bu tür davranışlarla ilgili yargı ve vicdan süreçlerinin işleyeceğini belirtti. Ayrıca geçmişte FETÖ iddiaları nedeniyle 2012'de cezaevine atıldığı anıya değinerek zorlu süreçlerden Allah'a havale ederek çıktığını anlattı ve bu tecrübelerin kendisini etkilemediğini söyledi.

temlikler, gelirler ve çağrı:

Çamlı, kulübün federasyon gelirleri başta olmak üzere birçok gelirin temlikli olduğunu, Trendyol isim hakkı ve sponsor gelirlerinin temliklere gittiğini; bu nedenle söz konusu kaynakların kulübe tam olarak yansımadığını aktardı. 1. Lig'e düşüşün ardından temliklerin devam ettiğini ve gelirlerin icra ile karşılaştığını ifade etti.

Başkan, sivil toplum kuruluşlarına ve şehirdeki paydaşlara seslenerek Kayserispor için ortak bir anlayış ve destek çağrısında bulundu. Kulübün tek kurum olduğunu, alacak sahiplerine karşı suçlayıcı bir yaklaşım içinde olmadıklarını ancak alacakların bırakacağı nefes alma hakkının önemine işaret etti.

Toplantıyı toparlarken Çamlı, kulübün toparlanması için yapılan finansal hamleleri, transfer politikalarını ve kimlik tartışmalarını bir daha özetledi ve Kayserispor'u yeniden Süper Lig hedefine taşıma kararlılığını yineledi. Başkan, eleştirilere rağmen kulübün çıkarlarını önceliklendirdiklerini ve bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

KAYSERİSPOR KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI, DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA KULÜBÜN MEVCUT DURUMUNU ANLATARAK, KENDİSİNE YÖNELİK YAPILAN ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ.