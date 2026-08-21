35 santimetrelik kistinden kurtuldu: genç hastanın doğurganlığı korundu

vakaya genel bakış:

Kahramanmaraş'ta yaşayan 24 yaşındaki Hatice Akdere, karnındaki belirgin şişlik nedeniyle çeşitli merkezlere başvurduktan sonra Sular Akademi Hastanesi'nde Phd. Op. Dr. Ferah Kazancı tarafından değerlendirildi. Yapılan tetkiklerde, karın boşluğunu büyük oranda dolduran ve yaklaşık 35 santimetrelik bir yumurtalık kisti tespit edildi. Hastanın yaşı ve evli olmaması nedeniyle ekibin önceliği, doğurganlığını koruyacak bir cerrahi planlaması oldu.

tanı ve uygulanan cerrahi yaklaşım:

Yapılan değerlendirme sonrasında hastaya fertilite koruyucu cerrahi uygulandı. Operasyonda kist dikkatle çıkarılırken, kistin bulunduğu yumurtalık korunarak işlevsel doku muhafaza edildi; ayrıca diğer yumurtalık ve rahim de korunarak ileride üreme planları için imkan sağlandı. Ameliyat sonrası hasta stabil bulundu ve taburcu edildi; izlem süreci başlatıldı.

uzman görüşü ve tedavi seçenekleri:

Dr. Ferah Kazancı, genç ve bekar hastalarda doğurganlığın korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Kazancı, fertilite koruyucu cerrahinin yalnızca iyi huylu kistlerde değil, erken evrede tespit edilen bazı jinekolojik tümörlerde de uygulanabildiğini belirtti. Özellikle borderline over tümörleri ve uygun kriterleri taşıyan endometrium kanseri vakalarında bu yöntemin seçilebildiğini, rahim ağzı kanserlerinde de erken evrede sadece rahim ağzının çıkarılmasıyla doğurganlığın korunabileceğini aktardı.

Ayrıca çocukluk çağında onkolojik tedavi gerektiren hastalarda kemoterapi ve radyoterapi öncesi uygulanabilen koruyucu yöntemlerden söz etti: yumurta dokusunun dondurulması veya olgun yumurta toplanıp dondurma gibi yaklaşımlarla ileride tüp bebek planları için zemin hazırlanabildiğini ifade etti. Kazancı, şu anda bu hastayla ilgili kontrol biyopsilerinin alındığını ve kendisi için tüp bebek planlamasının yapıldığını da belirtti.

Hastanın taburculuğu sonrası düzenli kontrollerin sürdürüleceği, gerekirse ilave değerlendirmelerle uzun dönem üreme sağlığının takip edileceği bildirildi.

hastanın deneyimi:

Hatice Akdere, birçok merkezden olumsuz beklentilerle döndüğünü, bazı doktorların yumurtalığın alınabileceğini ve doğurganlığının zarar görebileceğini söylediklerini aktardı. Ferah Kazancı ile görüştüğünde doğurganlığını koruyarak ameliyat olabileceğini öğrendiğini ve operasyondan sonra sağlıklı olduğunu belirterek ekibe teşekkür etti: "Doğurganlığıma hiçbir şekilde zarar gelmedi, sadece kist alındı ve karnımdaki kocaman şiş indi."

Hastane ekibi, ameliyatın hem yaşamsal riskleri azaltmak hem de hastanın üreme haklarını korumak açısından başarılı geçtiğini ve hasta izlemine devam edeceklerini açıkladı.

(SOLDAN SAĞA) DR. FERAH KAZANCI, HATİCE AKDERE VE HASTANIN ANNESİ