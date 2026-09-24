Antalya'da COP31'e hazırlık: uygulamaya odaklı bir iklim diplomasisi

Erdoğan'ın New York'taki iklim vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen BM İklim Zirvesi oturumunda Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin hedef ve hazırlıkları anlattı. Konuşmasında, zirvenin kararların uygulamaya geçtiği bir platform olması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin COP31 başkanlığını üstleneceğini ve zirvenin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirileceğini hatırlattı. Hazırlıkları Avustralya ile işbirliği içinde yürüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı, farklı coğrafyaların beklentilerinin gündeme taşınacağının altını çizdi.

COP31 vizyonu ve öncelikler:

Erdoğan, COP31'i uygulama odaklı bir zirve olarak tasarladıklarını söyledi ve bunun için iddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırma çağrısında bulundu. Belem'de geçen yıl alınan kararların ikinci on yıllık dönemin başarısı için önemli olduğunu; Antalya'da ise daha fazlasının başarılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmada elektrifikasyon ve sıfır atık gibi alanların öne çıktığı, 2035 hedeflerine giden süreçte bu önceliklerin somutlaştırılmasının planlandığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı, bu gündemlere güçlü destek beklediklerini belirtti.

Eşitsizlikler, kalkınma ve adil geçiş:

Erdoğan, iklim hedeflerinin toplumsal ve ekonomik gerçeklerle bütünleşmemesi durumunda başarısızlığa mahkum olacağını söyledi. Ülkelerin refah düzeyleri, finansman ve teknolojiye erişim farklılıkları nedeniyle iklim eylemlerinde aynı hızda ilerlemesinin gerçekçi olmayacağını belirtti.

Bu çerçevede, iklim hedefleri ile kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurulması gerektiğine dikkat çekti; ancak bunun adil bir geçişi kalıcı kılacağını kaydetti. Ayrıca, Fiji'de düzenlenecek Pre-COP ve Tuvalu'daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerini duyurmaya vesile olacağına inandığını söyledi.

Erdoğan, son 11 yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğunu hatırlatarak Nepal'de meydana gelen sel felaketine ilişkin taziyelerini iletti ve bu olayın iklimle mücadelede vaktin sınırlı olduğunu gösterdiğini belirtti. Konuşmasını, Antalya'da tekrar bir araya gelme temennisiyle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi oturumunda, Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazırlandığı COP31 Zirvesi'ne ilişkin, "Farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.