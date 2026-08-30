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Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 16:50

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ilk bulguları:

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız beden, gerekli işlemlerin ardından hastane morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Olay yerine intikal eden emniyet birimleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri, tanık ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarını değerlendirerek kazanın nedenini aydınlatmaya çalışıyor.

Polis tarafından yürütülen soruşturma sürüyor; olay yerinde yapılan rutin işlemler tamamlandı ve deliller toplandı.

DİYARBAKIR&#039;IN KAYAPINAR İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU...

DİYARBAKIR'IN KAYAPINAR İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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