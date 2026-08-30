Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Didim'de birlik ve gurur günü: 30 ağustos'un 104. yılı

Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve konuşmalarla 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılı anıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Didim'de birlik ve gurur günü: 30 ağustos'un 104. yılı

Törenin akışı:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Ali Eker, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı; ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kent meydanında toplananlar, 30 Ağustos'un tarihî önemine ilişkin anma ve birlik mesajlarını dinledi.

Garnizon komutanı Ali Eker'in mesajı:

Didim Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Ali Eker günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk tarihindeki yerini vurguladı. Eker, Türk milletinin bağımsızlık ve ulusal onuru uğruna neleri başarabileceğinin bu zaferle en güzel şekilde gösterildiğini belirtti ve zaferin, milletin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk etrafında kenetlenmesiyle kazanıldığını ifade etti.

Konuşmasında, 'ya istiklal ya ölüm' parolasının bağımsızlık mücadelesinin özünü oluşturduğunu hatırlatan Eker, Dumlupınar'da canlarını veren şehitlerin ruhlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi muhafızları olarak yerlerini aldığını vurguladı. Ayrıca 30 Ağustos'un genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekti.

Eker sözlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk milleti olarak bu mirası koruyup yüceltme sorumluluğunu sürdüreceklerini belirterek tamamladı. Tören, katılımcıların anma ve saygı görüntüleriyle sona erdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104&#039;İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DİDİM CUMHURİYET KENT MEYDANI&#039;NDA...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104'İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DİDİM CUMHURİYET KENT MEYDANI'NDA ÇELENK KOYMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmura inat Şırnak'ta 30 Ağustos coşkusu sürüyor
images

Gümüşhane'de zaferin 104. yılı anıta çelenk ve valilik resepsiyonuyla anıldı
images

Kırklareli'nde zafer coşkusu: Atatürk anıtı önünde 104. yıl kutlaması
images

Bozdoğan'da 30 Ağustos törenleri şehitler için dua ve anma programıyla gerçekleş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rafael Leao Galatasaray'da şampiyonluklar için söz verdi

Gümüşhane'de zaferin 104. yılı anıta çelenk ve valilik resepsiyonuyla anıldı

Van'da 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar parkları ve sahil hattını vurdu

Beyköy'ün toprakları suyla buluştu: 182 dekarlık alan yeniden üretime açıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor