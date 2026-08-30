Didim'de birlik ve gurur günü: 30 ağustos'un 104. yılı

Törenin akışı:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Ali Eker, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı; ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kent meydanında toplananlar, 30 Ağustos'un tarihî önemine ilişkin anma ve birlik mesajlarını dinledi.

Garnizon komutanı Ali Eker'in mesajı:

Didim Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Ali Eker günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk tarihindeki yerini vurguladı. Eker, Türk milletinin bağımsızlık ve ulusal onuru uğruna neleri başarabileceğinin bu zaferle en güzel şekilde gösterildiğini belirtti ve zaferin, milletin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk etrafında kenetlenmesiyle kazanıldığını ifade etti.

Konuşmasında, 'ya istiklal ya ölüm' parolasının bağımsızlık mücadelesinin özünü oluşturduğunu hatırlatan Eker, Dumlupınar'da canlarını veren şehitlerin ruhlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi muhafızları olarak yerlerini aldığını vurguladı. Ayrıca 30 Ağustos'un genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekti.

Eker sözlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk milleti olarak bu mirası koruyup yüceltme sorumluluğunu sürdüreceklerini belirterek tamamladı. Tören, katılımcıların anma ve saygı görüntüleriyle sona erdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104'İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DİDİM CUMHURİYET KENT MEYDANI'NDA ÇELENK KOYMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.