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Dokumapark’ta zafer coşkusu: Kepez binleri tek ses yaptı

Kepez'de 30 Ağustos'ta Dokumapark'ı dolduran binlerce Antalyalı, Eypio konseri ve Başkan Mesut Kocagöz'ün konuşmasıyla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Dokumapark’ta zafer coşkusu: Kepez binleri tek ses yaptı

Dokumapark’ta kutlama coşkusu:

Kepez’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünde Dokumapark, binlerce Antalyalının katılımıyla doldu. Ellerinde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, marşlara eşlik ederek gecenin coşkusunu birlikte yaşadı. Müzik ve milli marşların eşlik ettiği kutlamada Cumhuriyet ve bağımsızlık vurguları öne çıktı.

Başkan Kocagöz'ün mesajı:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 30 Ağustos’un yalnızca bir askeri zafer olmadığını, milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Kocagöz, ’104 yıl önce milletimiz, bağımsızlığından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etti. 30 Ağustos; cesaretin, fedakârlığın ve millet iradesinin zaferidir’ diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına dikkat çekti.

Kocagöz, ’Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ sözünün bugün de yolumuzu aydınlattığını belirtti ve ’Milletin iradesine sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi korumak, vatanımızın birliğini ve bayrağımızın onurunu her şeyin üzerinde tutmak bizim için vazgeçilmezdir’ ifadelerini kullandı. Ayrıca vatan sevgisinin yalnızca söylem değil, yapılan hizmetlerle ölçüldüğünü vurgulayarak herkesin kendini değerli hissettiği bir Kepez hedefini yineledi.

Eypio sahnede ve festival başlangıcı:

Gecede sahneye çıkan sevilen sanatçı Eypio, Dokumapark’ı dolduran binlerce kişiye en sevilen parçalarını seslendirdi. Katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik ederek bayram coşkusunu müzikle pekiştirdi. Başkan Kocagöz, bu zafer coşkusuyla aynı zamanda 3. Uluslararası Kültür Festivalinin de başlangıcının yapıldığını belirterek sanatçı ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmasında Kocagöz, Kocatepe ve Dumlupınar gibi tarihî dönüm noktalarına atıfta bulunarak ’26 Ağustos’ta başlayan yürüyüş, 30 Ağustos’ta zafere ulaştı’ hatırlatmasını yaptı. Gece sonunda Başkan Kocagöz, Eypio’ya Antalya’ya gelenleri Kepez’in üstünde karşılayan Atatürk maskının tablosunu hediye etti.

Program, ’Bunun adı bağımsızlık, bunun adı vatan, bunun adı Cumhuriyet, bunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür’ vurguları ve ’Ne mutlu Türküm diyene’ sözüyle son buldu; Kepez’teki vatandaşlar 30 Ağustos’un 104. yılında gurur ve umutla bir aradaydı.

ELLERDE AY YILDIZLI TÜRK BAYRAKLARI, DİLLERDE İSE MARŞLARLA UNUTULMAZ BİR ZAFER GECESİ...

ELLERDE AY YILDIZLI TÜRK BAYRAKLARI, DİLLERDE İSE MARŞLARLA UNUTULMAZ BİR ZAFER GECESİ YAŞANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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