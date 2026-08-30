Bayburt’ta 30 ağustos coşkuyla kutlandı

Bayburt'ta 30 Ağustos töreni

Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle anıldı.

Protokol ve katılım:

Törene Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin seyri:

Tören, Vali Eldivan, Garnizon Komutanı Yılmaz ve Belediye Başkanı Memiş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından katılımcılarla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı ve tören resmi uygulamalarla sonlandırıldı.

BAYBURT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ