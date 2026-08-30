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Bayburt’ta 30 ağustos coşkuyla kutlandı

Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Cumhuriyet Meydanı Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı; protokol çelenk sundu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt’ta 30 ağustos coşkuyla kutlandı

Bayburt'ta 30 Ağustos töreni

Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle anıldı.

Protokol ve katılım:

Törene Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin seyri:

Tören, Vali Eldivan, Garnizon Komutanı Yılmaz ve Belediye Başkanı Memiş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından katılımcılarla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı ve tören resmi uygulamalarla sonlandırıldı.

BAYBURT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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