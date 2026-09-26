Adana'da cırcır böceklerinin gece sesi uyku düzenini bozuyor

sesler gece saatlerinde yoğunlaşıyor:

Adana'da son dönemde artan cırcır böceği yoğunluğu, özellikle gece saatlerinde kent sakinlerini uyutmuyor. İklim değişikliği, bakımsız parklar ve boş araziler yaşam alanlarını genişleten etkenler olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, balkon ve evlerde duyulan seslerin geceleri daha belirgin hale geldiğini söylüyor.

Yerel şikayetlere göre cırcır böceklerinin çıkardığı sesler zaman zaman yüksek desibellere ulaşabiliyor; bazı kaynaklar yaklaşık 100 desibel seviyesine işaret ediyor. Bu durum, özellikle dinlenme saatlerinde rahatsızlık yaratıyor ve uyku kalitesini düşürüyor.

vatandaşların talepleri ve deneyimleri:

Mahalle sakinleri belediyeden ilaçlama ve çevre düzenlemesi talep ediyor. Erol Ongun, balkonlarda oturamadıklarını belirterek, 'Her vatandaş gibi rahat bir akşam geçirmeyi istiyoruz' diye konuştu ve belediyeden destek istediğini söyledi. Ongun, geçmişte bodrumlara ilaç sıkıldığını ancak şimdi benzer bir uygulama görmediklerini aktardı.

Sevim Kaya ise sesin yüksek katlarda bile fark edildiğini vurguladı ve 'Uyku esnasında bile artık fark ediyoruz' dedi; mahallede ilaçlama ve çevre düzenlemesi yapılmasını talep etti. Hatice Yılmazer de balkonların böceklerle dolduğunu söyleyip tarlaların ve boş arazilerin ilaçlatılması gerektiğini belirtti.

uzman görüşü: neden artış gözleniyor:

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mehmet Rifat Ulusoy, yaz sonu dönemiyle birlikte cırcır böceklerinin seslerinin daha yoğun duyulduğunu açıkladı. Ulusoy, Ağustos böcekleri ile birlikte yaz sonu ve Eylül başında kışlaklara çekilmeye çalışan ve eş arayan cırcır böceklerinin seslerinin eklenmesiyle yaklaşık 2,5 aylık süreçte ses yoğunluğunun arttığını belirtti.

Ulusoy ayrıca kentleşmenin yol açtığı boş araziler, bakımsız parklar ve yol kenarındaki çalılık alanların bu tür böcekler için uygun yaşam alanı sağladığını; doğal düşmanların azalması ve şehir ışıklarının böcekleri yerleşim alanlarına çekmesinin de insanların sesleri daha fazla duymasına neden olabileceğini vurguladı.

Vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ilaçlama, çevre temizliği ve boş arazilerin düzenlenmesi gibi somut adımlar bekliyor. Yetkililerin alacağı önlemler, hem görsel-çevresel düzeni iyileştirecek hem de gece rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olabilecek önlemler arasında gösteriliyor.

Adana'da cırcır böceği sesleri vatandaşları uyutmuyor