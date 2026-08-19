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Minik Berra doğum gününde sağlığına kavuştu, hastaneden bando ile uğurlandı

Samsun'da 2,5 yaşında lösemi teşhisi konulan 5 yaşındaki Berra Akarsu, uzun tedavi sonrası doğum gününde hastaneden bando ve balonlarla uğurlandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Minik Berra doğum gününde sağlığına kavuştu, hastaneden bando ile uğurlandı

Minik Berra doğum gününde sağlığına kavuştu, hastaneden bando ile uğurlandı

Samsun'da yaşayan Akarsu ailesinin ikinci çocuğu 5 yaşındaki Berra Akarsu, 2,5 yaşında konulan lösemi teşhisinin ardından süren tedaviyi tamamlayarak sağlığına kavuştu. Tedavisini yürüttüğü VM Medical Park Samsun Hastanesi önünde düzenlenen törende Berra, hem doğum gününü hem de iyileşmesini kutladı.

2,5 yaşında başlayan zorlu süreç:

Aile, Berra için 2,5 yıldır devam eden tedavi sürecinin ne kadar sancılı geçtiğini anlattı. Baba Murat Akarsu, duygularını "2,5 yıldır bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Çok uzun ve zorlu bir süreç yaşadık. İnşallah bu mutluluğun aynısını dünyada lösemi tedavisi gören tüm çocuklarımız da yaşar. Hesaplasak böyle denk gelmezdi. Bugün kızımın doğum günü ve iki sevinci bir arada yaşıyoruz. Bizim için en güzel doğum günü hediyesini hocamız verdi" sözleriyle paylaştı. Anne Nazlı Akarsu de sürecin sabır gerektirdiğini vurgulayarak, "Çok zorlu bir süreçti. Çok fazla sabır gerektiren bir süreç ama yılmadık. Başardık" dedi.

Hastanede kutlama ve konvoy:

Tören kapsamında hastane önünde bando ekibi eşliğinde kortej oluşturuldu, araçlar balonlarla süslendi ve bir konvoy düzenlendi. Berra ve ailesi müzik ve alkışlar arasında hastaneden uğurlandı; etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı. Kutlamaya katılan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de minik Berra ve ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak etkinliğin, Berra'nın tedavi sürecinin resmi olarak tamamlanmasını simgelediğini belirtti. Albayrak, löseminin tedavi oranlarının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Bu tedavi sürecini atlatan tüm lösemili hastalarımızın ailelerinin heyecanını paylaşıyoruz. Diğer hastalarımız da nice böyle güzel günlere, mutlu sonuçlara ulaşsınlar istiyoruz" dedi.

Berra'nın doğum gününde gelen sağlıklı taburcu haberi, aile ve sağlık ekibi için unutulmaz bir an olarak kayda geçti. Etkinlik, tedavi sürecini geride bırakan küçük hastaların ve yakınlarının umut dolu günlerine dair güçlü bir simge olarak değerlendirildi.

SAMSUN’DA 2,5 YAŞINDA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULAN 5 YAŞINDAKİ BERRA AKARSU, DOĞUM GÜNÜNDE HASTALIĞI...

SAMSUN’DA 2,5 YAŞINDA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULAN 5 YAŞINDAKİ BERRA AKARSU, DOĞUM GÜNÜNDE HASTALIĞI YENMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADI. TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN BANDO EŞLİĞİNDE UĞURLANAN BERRA İÇİN BALON UÇURMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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