Palamut, Samsun rıhtımlarına erken uğradı

Palamut bolluğu tezgahlara yansıyor

Samsun’da sezon başlayana kısa süre kala palamut balığı, küçük teknelerle avlanıp tezgahlarda yerini almaya başladı. Şehirdeki balık satıcıları ve kaptanlar, denizde son yıllarda görülmemiş yoğunlukta palamut olduğunu bildiriyor. Şu an satışa çıkan palamutların boyları henüz küçük olmakla birlikte, ilerleyen günlerde irileşmesi ve bunun da fiyatlara yansıması bekleniyor.

tezgahlarda ilk işaretler:

Balıklar küçük teknelerle kıyıya getiriliyor ve satış fiyatları boyutlarına göre değişiyor. Tezgahlarda palamut fiyatları 50 ila 150 TL arasında seyrediyor. Balık satıcısı Yaşar Köse, denizdeki yoğunluğun sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Bu sene o sene olacak inşallah" ifadesini kullandı. Köse, avın devam etmesiyle palamutların her gün büyüyeceğini ve arzın artmasının tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacağını belirtti.

hamsi beklentisi ve sezon takvimi:

Köse, palamut bolluğu ile hamsi miktarının genellikle ters orantılı olduğuna dikkat çekti; palamudun bol olduğu dönemlerde hamsinin daha az görüldüğünü söyledi. Ayrıca benzer düzeyde bir palamut bolluğunu en son 5-6 sene önce yaşadıklarını anlattı. Denizlerde av sezonu ise 1 Eylül itibarıyla başlayacak; satıcılar ve balıkçılar, sezon açılışıyla birlikte hem palamutların boyutlarının büyümesini hem de fiyatların düşmesini bekliyor.

YAŞAR KÖSE