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Adanaspor'da devir tamamlandı: Uğur Özdemir dönemi başladı

Adanaspor Başkanı Ergin Göleli kulübün devrinin tamamlandığını açıkladı; takım Uğur Özdemir yönetimine geçti, yeni dönemde toparlanma ve umut hedefleniyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Adanaspor'da devir tamamlandı: Uğur Özdemir dönemi başladı

devir süreci tamamlandı

Adanaspor Başkanı Ergin Göleli, kulübün devir sürecinin tamamlandığını ve şirketin Uğur Özdemir'e devredildiğini resmen açıkladı. Kulüp, TFF 3. Lig 3. Grup'te mücadele ediyor; sezon başında ilk 5 maçını kaybetti ve mali zorluklar yaşıyordu. Göleli, sürecin kulüp için yeni bir başlama noktası olmasını diledi.

başkanın açıklamaları:

Göleli, Adanaspor'un kendisi için taşıdığı önemi vurgulayarak şunları söyledi: "Adanaspor benim için yalnızca bir kulüp değil; geçmişi, hatıraları, mücadelesi ve milyonlarca duyguyu içinde barındıran büyük bir değerdir. Bu büyük camianın bir parçası olmak ve kulübümüzün geleceği için sorumluluk üstlenmek benim için her zaman ayrı bir anlam taşıdı."

Devirle ilgili olarak Göleli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, Adanaspor A.Ş.’nin devir sürecini Uğur Özdemir’e tamamlamış bulunuyorum. Her başlangıcın yeni umutlar taşıdığına inanıyor, bu devrin kulübümüz adına güzel bir geleceğin kapısını aralamasını diliyorum."

yeni yönetim ve beklentiler:

Göleli, yeni başkan ve yönetim kuruluna güvenini belirtti: "Uğur Özdemir’in Adanaspor’un potansiyeline, köklü geçmişine ve büyük taraftarının gücüne inanarak bu sorumluluğu üstlenmesini kıymetli buluyorum. Kendisine ve yeni yönetim kuruluna güvenim tamdır. Adanaspor’u hak ettiği noktaya taşımak adına ortaya koyacakları iradeye, emeğe ve kararlılığa inanıyor; bu yolda kendilerine gönülden başarılar diliyorum."

Başkan ayrıca sürecin bir kapanış değil, yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı: "Benim için bugün önemli olan, bir dönemin sona ermesinden çok Adanaspor için yeni bir dönemin başlamasıdır. Çünkü Adanaspor, hiçbir kişinin adıyla sınırlı olmayan; geçmişten geleceğe taşınması gereken büyük bir camiadır. Bu kulübün başarısı, taraftarının mutluluğu ve yeniden güzel günlere kavuşması her şeyden daha önemlidir."

Son olarak Göleli, takımın toparlanıp tribünlerin tekrar umutla dolması temennisinde bulundu: "Dileğim; Adanaspor’un yeniden ayağa kalktığı, tribünlerinin umutla dolduğu, başarılarıyla şehrini gururlandırdığı günleri hep birlikte görebilmektir. Bu devir sürecinin Adanaspor’umuza, taraftarlarımıza ve tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Adanaspor için atılan her doğru adım, geleceğe bırakılan en kıymetli miras olacaktır."

ADANASPOR BAŞKANI ERGİN GÖLELİ, ADANASPOR A.Ş.’NİN DEVİR SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞINI VE KULÜBÜN UĞUR...

ADANASPOR BAŞKANI ERGİN GÖLELİ, ADANASPOR A.Ş.’NİN DEVİR SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞINI VE KULÜBÜN UĞUR ÖZDEMİR’E DEVREDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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