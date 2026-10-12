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Karakaş'ın büyük atılımı: 43 madalya ve genel klasmanda üçüncülük

Isparta temsilcisi Karakaş Spor Kulübü, Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap İzmir etabında 24 altın dahil 43 madalya alıp genel klasmanda üçüncü oldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karakaş'ın büyük atılımı: 43 madalya ve genel klasmanda üçüncülük

turnuva ayrıntıları:

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap müsabakaları 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde yedi bölgede eş zamanlı gerçekleştirildi. İzmir etabı Torbalı Spor Salonu'nda yapıldı; turnuvaya 8 ilden 51 kulüp ve 782 sporcu katıldı.

karakaş spor kulübünün performansı:

Isparta'dan katılan Karakaş Spor Kulübü, 33 sporcusuyla 46 farklı kategoride mücadele etti. Kulüp sporcuları müsabakaları 24 altın, 8 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 43 madalya ile tamamladı.

Bu sonuçlarla Karakaş Spor Kulübü, genel klasmanda üçüncü sırada yer alarak turnuvada dikkat çekici bir başarı elde etti. Kulübün geniş kadrosu ve çok sayıda kategoriye katılımı, madalya sayısının artmasında belirleyici oldu.

gelecek hedefleri:

Etap, Karakaş Spor Kulübü için sezon içindeki konumunu güçlendirici bir adım niteliğinde. Elde edilen madalyalar, sporcuların ve antrenörlerin çalışmalarının somut göstergesi olarak görülüyor ve sonraki etaplar için motivasyon kaynağı oluşturuyor.

SPOR TOTO YILDIZLAR LİGİ 3. ETAP MÜSABAKALARINDA MÜCADELE EDEN ISPARTA’DAN KARAKAŞ SPOR KULÜBÜ, 43...

SPOR TOTO YILDIZLAR LİGİ 3. ETAP MÜSABAKALARINDA MÜCADELE EDEN ISPARTA’DAN KARAKAŞ SPOR KULÜBÜ, 43 MADALYA KAZANARAK GENEL KLASMANDA ÜÇÜNCÜ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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