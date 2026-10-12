Dolar 49,3107 +0,10%
Euro 55,1388 -0,09%
Bist 12.154,57 -0,91%
Altın Gram 6.641,13 -0,65%
EUR/USD 1,1176 -0,27%
Brent Petrol 107,00 +2,18%
--°

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

TFF 1. Lig 10. haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Antalyaspor ile Kayserispor arasındaki maçı Bursa Bölgesi hakemi Birkan Altındaş yönetecek.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Antalyaspor ile Kayserispor maçının hakemi

TFF 1. Lig'in 10. haftasında, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak Antalyaspor - Kayserispor karşılaşmasında düdüğü Bursa Bölgesi hakemi Birkan Altındaş çalacak. Atama, iki takımın lig takvimindeki kritik randevularından birini yönetecek hakem kadrosunu resmiyet kazandırdı.

Kadro ve görev dağılımı:

Mücadelede yardımcı hakemlik görevlerini Serdar Osman Akarsu ve Sabri Öğe üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olarak açıklandı. Atama listesi, müsabakanın saha içi yönetim sorumluluklarını net biçimde belirliyor.

sezon verisi:

Birkan Altındaş, bu sezon 1. Lig'de görev yapacağı 3. maç için düdük çalacak. Bu atama, Altındaş'ın lig içindeki görev dağılımını ve sezon içindeki tecrübe birikimini göstermesi açısından kayda değer.

Hakem kadrosunun ilanı, takımlar ve taraftarlar için maç öncesi beklentileri şekillendirirken, sahadaki yönetim de müsabakanın akışı üzerinde belirleyici olacak. Atamada isimlerin net olarak açıklanması, organizasyon ve maç güvenliği açısından da önem taşıyor.

TFF 1. LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA ANTALYASPOR İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ...

TFF 1. LİG'İN 10. HAFTASINDA ANTALYASPOR İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM BİRKAN ALTINDAŞ DÜDÜK ÇALACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincanlı karateciler Yusufeli'de 12 madalya ile döndü
images

Erzincanlı badmintonculardan NAVEK'te dört madalya
images

Palandöken'de fair-playin öne çıktığı uluslararası dostluk maçı
images

Karakaş'ın büyük atılımı: 43 madalya ve genel klasmanda üçüncülük

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Medilines ve Kızılay Elazığ'da kan bağışıyla dayanışma çağrısı yaptı

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen midibüs: yaralı sayısının yükselmesi endişe veriyor

Akkuş'ta şeker fasulyesi üretimi desteklerle 14 yılda hızla büyüdü

Kestel'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş bariyere saplandı, sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı